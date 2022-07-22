Американские инженеры создали мощное искусственное «сердце» для мягких роботов

Оно работает по принципу человеческого

Инженеры из США создали искусственное «сердце» для питания мягких роботов, в которых используются каналы с жидкостью для доставки энергии к подвижным частям. Насосы для движения этой жидкости зачастую настолько громоздкие, что их приходится размещать вне робота, но новая разработка вполне компактна и подходит для «имплантации» внутрь робота.

Учёные из Корнелльского университета и Исследовательской лаборатории армии США смогли создать мощный, мягкий и небольшой деформируемый насос для этих целей. В движение его приводят гидродинамические и магнитные силы.

Мягкие насосы работают во многом как человеческие сердца и артерии, по которым циркулирует кровь. Ранее мы уже презентовали кровь для роботов. Комбинация этих двух элементов может сделать машины более реалистичными, — рассказал об изобретении профессор Корнелльского университета Роберт Шеперд (Robert Sheperd).

В основе нового насоса лежит мягкая силиконовая трубка, на которую намотана проволока в качестве магнитной катушки. Внутри трубки находится магнит. В зависимости от того, как приложено магнитное поле, магнит можно перемещать вперед и назад, подобно поршню, чтобы проталкивать жидкости, такие как вода и масла с низкой вязкостью.

По утверждению авторов, производительность насоса и создаваемое им давление примерно в 100 раз больше, чем у других мягких насосов. Теперь учёные надеются создать мягкого робота, построенного вокруг этого искусственного «сердца».

Мягкие роботы создаются из мягких материалов, подобных тканям живых организмов. В отличие от традиционных роботов из жёстких материалов, мягкие роботы обеспечивают повышенную гибкость и адаптируемость при выполнении задач и повышенную безопасность при работе рядом с людьми.