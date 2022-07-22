Новая британская военная помощь Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая 21 июля 2022 года в британском парламенте, сообщил о предстоящей поставке Великобританией Украине в порядке военной помощи значительных партий вооружения и военной техники. Общий объем британской безвозмездной военной помощи Украине с начала российской специальной военной операции 24 февраля достигнет тем самым 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Обучение британскими инструкторами военнослужащих украинской армии стрельбе из британской 105-мм легкой буксируемой пушки L119 на полигоне в Солсбери, июнь 2022 года (с) Tim Merry / Daily Express

Согласно заявлению Уоллеса, Украине должны быть поставлены "более 20" самоходных гаубиц М109 калибра 155 мм, 36 легких буксируемых пушек L119 калибра 105 мм, "более 1600 противотанковых средств", противобатарейные радиолокационные системы, более 50000 единиц боеприпасов для нынешней украинской артиллерии советских образцов, а также беспилотные летательные аппараты, "в том числе сотни барражирующих боеприпасов".

В дальнейшем, согласно заявлениям Уоллеса, планируется поставка Украине "еще более совершенных систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инновационного нового оборудования радиоэлектронной борьбы".

Согласно отчету Уоллеса, к настоящему времени Великобритания уже передала Украине в порядке военной помощи 6900 единиц противотанковых средств NLAW, Javelin, Brimstone и других, отдельно упомянутые морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня MLRS [видимо три], 16000 артиллерийских выстрелов, шесть боевых машин Stormer самоходного зенитного ракетного комплекса Starstreak и сотни управляемых ракет [подразумевается, зенитных], 120 боевых бронированных машин, а также большое количество небоевого имущества, включая более 82000 защитных шлемов, 8450 комплектов бронежилетов и более 5000 приборов ночного видения.

Со стороны bmpd укажем, что упомянутые Уоллесом планируемые к передаче Украине "более 20" самоходных гаубиц М109, видимо, являются бывшими модернизированными 155-мм/39 самоходными гаубицами М109А4ВЕ бельгийской армии, выкупленными британской стороной специально для передачи Украине у бельгийской частной компании OIP (бывшая Sabiex International) и проходящими ремонт в Великобритании. В 2012 году все 108 модернизированных САУ М109А4ВЕ были сняты в Бельгии с вооружения и позднее проданы правительством бельгийским компаниям FTS (64 САУ) и OIP (видимо, остальные 44), которые пытались реализовать их на мировом рынке - FTS в результате продала в 2016 году 36 систем Индонезии, а OIP в 2018 году - 18 установок в США (видимо, также для реэкспорта). Сообщалось, что в апреле бельгийские власти хотели выкупить остающиеся САУ М109А4ВЕ обратно у компании OIP для поставки на Украину, но не сошлись в цене, и в мае эти системы были выкуплены у компании для последующей передачи Украине британским правительством (в теории их у OIP должно было остаться 26).

105-мм пушка L119 является выполненным под стандартные американские боеприпасы М1 вариантом известной британской легкой 105-мм буксируемой пушки L118. Cледует отметить, что неясно, откуда у Великобритании возьмутся 36 пушек L119 для отправки на Украину, поскольку, по известным данным, британская армия имела не более 16 орудий модификации L119, использовавшихся только в учебных целях и списанных около 2005 года. Можно предположить, что для передачи Украине орудия L119 фактически предоставляются Австралией и Новой Зеландией.