"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"

Россия обвинила Украину в обстреле АЭС на подконтрольной территории и заявила, что "общеевропейской катастрофы" удалось избежать лишь "по счастливой случайности"

Беспилотники ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС в Энергодаре, пишет Daily Mail. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что такие удары украинской стороны чреваты ядерной катастрофой. По мнению некоторых читателей британского таблоида, именно этого Киев и добивается.

Рейчел Буньян (Rachel Bunyan)

Россия обвинила Украину в обстреле Запорожской АЭС на подконтрольной Москве территории, заявив, что "общеевропейской катастрофы" удалось избежать лишь "по счастливой случайности".

Москва заявила, что удар украинских беспилотников по крупнейшей в Европе атомной электростанции пришелся в нескольких метрах от резервуара охлаждения реактора.

"Лишь по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы", — подчеркнула пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Она обвинила Киев в создании предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы.

Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины еще в марте, в начале своего наступления.

По словам Захаровой, на этой неделе украинские силы дважды обстреливали ее с беспилотников — 18 и 20 июля.

В ответ Киев обвинил Москву в хранении на АЭС тяжелых вооружений и сказал, что это противоречит нормам пожарной безопасности и что если российские боеприпасы случайно воспламенятся, последствия окажутся катастрофическими.

Украинская государственная энергетическая компания "Энергоатом" сообщила в социальных сетях, что Россия разместила в машинном отделении первого реактора свыше двух десятков единиц военной техники и боеприпасов.

"Россияне продолжают цинично нарушать все нормы и требования пожарной, ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации АЭС, храня тяжелую военную технику, боеприпасы, вооружение и взрывчатые вещества в машинном отделении энергоблока крупнейшей в Европе атомной электростанции", — заявили в "Энергоатоме".

"Если возникнет пожар — например, из-за случайной детонации боеприпасов — то масштабы катастрофы будут сопоставимы с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году", — заявили в "Энергоатоме".

Промосковские власти подконтрольной России части Запорожья ранее обвинили Украину в "ядерном терроризме" и пообещали обратиться в ООН.

В прошлом месяце наблюдательный орган ООН по атомной энергии заявил, что планирует посетить Запорожскую АЭС, несмотря на протесты Киева.

В начале июля "Энергоатом" заявил, что восстановил подключение к системам наблюдения на Запорожской АЭС, насчитывающей шесть реакторов.

Связь, по его словам, была потеряна в связи с отключением в Энергодаре всех украинских операторов мобильной связи, в том числе Vodafone, с которой у МАГАТЭ заключен контракт на передачу данных.

Ранее МАГАТЭ заявило, что потеря каналов связи лишь подчеркивает срочность миссии в Запорожье.

В прошлом месяце один из российских вице-премьеров заявил, что Москва надеется подключить станцию к российской энергосистеме, но украинские официальные лица заявили, что на это уйдут годы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении боевых действий, чтобы избежать ядерной войны.

"Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине", — заявил Лукашенко, главный союзник президента Владимира Путина, в эксклюзивном интервью AFP в Минске.

"Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше. Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны", — добавил он.

Лукашенко обвинил Запад в том, что он разжег конфликт с Россией и спровоцировал боевые действия на Украине.

"Вы разожгли войну и продолжаете ее", — заявил он.

"Если бы Россия не опередила вас, членов НАТО, вы бы взяли и сами нанесли ей удар", — сказал он, вторя Путину.

Белоруссия ранее служила плацдармом для российской операции на Украине, но участницей конфликта пока не стала.

По мнению аналитиков, Лукашенко прекрасно сознает, что большинство белорусов ввод войск на Украину не поддержит.

67-летний лидер, проправивший уже почти три десятилетия, считает, что киевские власти могут положить конец конфликту, если возобновят переговоры с Москвой и примут ее требования.

"Все зависит от Украины, — заявил он. — Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но закончить ее Украине никто не даст".

Он призвал киевские власти "сесть за стол переговоров и пообещать, что они никогда не будут угрожать России".

Переговоры между Россией и Украиной прервались в середине апреля.

Лукашенко заявил, что Украина должна смириться с потерей регионов на востоке и юге Украины.

"Это больше не обсуждается, — сказал он. — Об этом можно было бы говорить в феврале или марте".

В среду глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры с Украиной "бессмысленны", и добавил, что военные цели Москвы больше не ограничиваются востоком страны.

Лукашенко оказался самым верным союзником Путина, приветствовав в свое время российские войска под предлогом военных учений до начала спецоперации.

Хотя официально стороной конфликта он не является, белорусский лидер потребовал, чтобы его страна приняла участие в переговорах о его прекращении.

Лукашенко утверждает, что конфликта можно было бы избежать, если бы западные страны дали Путину "гарантии безопасности", которых он требовал.

"Вам, натовцам и американцам, нужна была война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому", — заключил Лукашенко.

Комментарии читателей:

Dionxerak

С каких это пор Россию волнуют мировые катаклизмы? А иначе зачем им устраивать на АЭС арсенал?

AF

А чего русские забеспокоились? Они же каждую неделю напоминают Западу, что у них есть ядерные ракеты?

SnowCha1n5

Если там бабахнет, Путину придется переносить столицу во Владивосток, а его южные соседи здорово обозлятся.

Valleygamer

То ли дело их земляки-украинцы — никогда не врут!

Johnthedoctor

АЭС, которая дает стране 20% энергии? Ну, конечно. Наверняка глупые русские призывники с пятидневной подготовкой.

Valleygamer

Ага, наши суперумные и дорогущие системы вооружения снова в действии.

tiddles667

Слишком много пропаганды и противоречий. Как всегда, победит тот, у кого мощнее промышленная база.

Griff

Ну у русских промышленность вот-вот схлопнется из-за санкций.

Walt E Kurtz

Хорошо хоть, что по системе охлаждения не попали, иначе бы нам всем не поздоровилось. Будем надеяться, что это не повторится.

Francis

Украинцы тоже не святые. Ошибки случаются. Обеим сторонам надо быть осторожнее. Иначе плохо будет всем.

Kayzai

Зеленскому неймется начать третью мировую...

Valleygamer

Ага, и чтоб мы ее за него воевали.

Tumper_One

Западу пора уже приструнить Зеленского и его братию. Так только кретины поступают.