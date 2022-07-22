Скрестить «Орла» с арабским «Желтым соколом»

Антироссийские санкции придется преодолевать и в космической отрасли

Роскосмос анонсировал выход России из программы МКС в 2024–2028 годах и начало работ по созданию Российской орбитальной станции (РОС), которую хотят вывести на полярную орбиту к 2030 году. В связи с проведением специальной военной операции (СВО) и введением «недружественными» странами беспрецедентного санкционного режима по отношению к РФ с большой вероятностью бюджет российской космической пилотируемой программы будет секвестирован, и планируемый срок создания РОС становится проблематичным.

Один из возможных путей снижения негативного влияния недофинонсирования – найти союзника из числа стран, которые не поддержали антироссийские санкции. К числу таких «дружественных» стран можно отнести Китай, Индию, Северную Корею, Иран, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и др. Наиболее интересным партнером, на мой взгляд, являются ОАЭ, имеющие национальное космическое агентство, проявляющие живой интерес и имеющие положительный опыт сотрудничества с РФ в пилотируемой космонавтике.

КОСМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ ДУБАЯ

ОАЭ – молодая страна. Каких-то полвека назад, 2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединенные Арабские Эмираты. Герб нового государства украсил желтый сокол – символ единовластия.

Наукой вообще и космосом в частности ОАЭ стали заниматься гораздо позже. Еще в 2017 году соискатели ученой степени доктора наук составляли в стране менее 0,8% населения с высшим образованием. Что вдвое меньше, чем в арабских странах в целом.

С космосом же дела в стране обстояли практически никак. Не было техники, не было инженеров, не было знаний.

Собственная космическая программа ОАЭ стартовала 6 февраля 2006 года, когда Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр страны и правитель Дубая, учредил Эмиратский институт передовой науки и техники (EIAST). Спустя девять лет на его основе был учрежден Космический центр Мухаммеда бин Рашида.

Буквально за несколько лет молодому Космическому центру удалось успеть очень многое.

9 июля 2009 года был запущен первый спутник дистанционного зондирования Земли DubaiSat-1. Аппарат на орбиту вывела российская ракета-носитель «Днепр» с космодрома Байконур. Спутник был изготовлен по заказу EIAST южнокорейской корпорацией Satrec Initiative.

Спутник DubaiSat-1 представляет собой шестигранную призму массой 190 кг. Оборудование позволяет ему работать в двух оптических режимах: черно-белом с разрешением 2,5 м и цветном с разрешением 5 м. Срок службы спутника оценивался в пять лет.

После удачного запуска специалисты из ОАЭ совместно с коллегами из Южной Кореи приступили к созданию следующего спутника DubaiSat-2. Некоторые работы были полностью выполнены арабскими инженерами. Запустили аппарат 21 ноября 2013 года ракетой «Днепр» с космодрома Ясный в Оренбургской области. Оптическое оборудование спутника позволяло получать изображение Земли с разрешением в 1 м.

В августе 2020 года стартовала первая в истории арабская марсианская миссия. Зонд «Аль-Амаль» («Надежда») в феврале 2021 года успешно вышел на орбиту Красной планеты.

И все это менее чем за два десятилетия.

Достичь такого темпа Объединенным Арабским Эмиратам помогали многие более развитые космические державы. А злые языки вообще утверждают, что все решили большие нефтяные деньги. Но одними только финансами отставание в столь сложной сфере ликвидировать просто невозможно. За космическими успехами Дубая видна огромная работа.

Руководителем космической программы ОАЭ стала тридцатилетняя Сара бинт Юсеф аль-Амири – министр по передовым технологиям в Министерстве промышленности и передовых технологий ОАЭ, глава космического агентства ОАЭ и совета ученых ОАЭ, заместитель руководителя программы Emirates Mars Mission. Средний возраст занятых в проекте специалистов – менее 30 лет.

Кстати, вопреки сложившемуся мнению Объединенные Арабские Эмираты все более охотно дают возможность женщинам работать в науке и космической сфере. Например, команда специалистов, работавших на запуске первого марсианского зонда ОАЭ «Аль-Амаль», на 80% состоит из женщин. В основную научную команду входят 11 сотрудников космического агентства ОАЭ: восемь женщин и трое мужчин.

В 2017 году была запущена долгосрочная стратегическая программа «Марс 2017», финалом которой должно стать первое арабское марсианское поселение. Скептики поспешили заявить, что это просто очередной, пусть и очень красивый, способ создания проекта по методу Ходжи Насреддина: «Или ишак сдохнет, или падишах помрет»).

Но, судя по уже проделанной работе, Объединенные Арабские Эмираты видят в космических исследованиях серьезный инвестиционный потенциал и готовы развивать их по максимуму. Один из показателей такого интереса – 72-й Международный астронавтический конгресс прошел впервые более чем за 70-летнюю историю в арабской стране, а именно в ОАЭ.

В 1964 году шейх Рашид бен Саид Аль Мактум распорядился издать памятную почтовую марку в честь первого полета американских астронавтов в космос. А 55 лет спустя был выпущен юбилейный комплект из шести марок в честь полета первого астронавта ОАЭ в космос.

На сегодняшний день ОАЭ стали на еще один шаг ближе к достижению своей цели– стать лидером в космической отрасли. Об этом заявил генеральный директор холдинга Emirates Post Group Абдулла Мохаммед аль-Ашрам.

ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ

За короткое время у России и ОАЭ сложились серьезные партнерские отношения в космической сфере. Уже в 2017 году были заключены договоренности о запуске первого в истории страны космонавта. «Я приглашаю всех эмиратских юношей и девушек принять участие в программе по отбору и подготовке астронавтов в Космическом центре имени Мохаммеда ибн Рашида. Самые лучшие и достойные из вас отправятся в космос. Я подчеркиваю, что каждый юноша или девушка смогут сыграть важную роль в будущем ОАЭ» – в декабре 2017 года вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум разместил вышеупомянутое сообщение в своем Twitter, где объявил о запуске программы по подготовке астронавтов ОАЭ для различных научно-космических миссий.

На место претендовали 4022 человека. Победителями стали девять кандидатов, направленных на окончательное обследование в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Там отобрали двух финалистов, одним из которых стал военный летчик Хаззаа аль-Мансури.

За год подготовки он прошел более 90 курсов и более 1400 часов обучения. 25 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури стартовал вместе с командиром экипажа Олегом Скрипочкой и бортинженером Джессикой Меир на борту «Союза МС-15». Он провел в космосе восемь суток и стал первым в истории космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.

Лозунг «амбиции Заида» можно увидеть повсюду – как в космическом агентстве ОАЭ, так и на праздничных плакатах и памятных марках. У первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури не так много свободного времени, но во время сеанса видеосвязи со студентами он сообщил, что нашел время для чтения своей любимой книги «Киссати» шейха Мохаммеда ибн Рашида. И еще раз выразил свою благодарность руководству страны, которое позволило ему реализовать свою детскую мечту. В детстве он мечтал о полете в космос из родного города в пустыне.

К ЛУНЕ И К МАРСУ

В 2024 году ОАЭ планирует запустить собственный луноход «Рашид». Как и в других подобных программах, освоение Луны заявлено как промежуточный этап к отправке миссий на Марс. «Рашид» прилунится в экваториальной области нашего спутника – там, куда еще не ступало колесо лунохода. Аппарат проработает 14 суток, соберет сведения о солнечном ветре, а также протестирует материалы для будущих лунных и марсианских скафандров.

В 2028-м планируется еще одна очень интересная миссия: запуск зонда к Венере. Зонд, облетев нашу соседку, отправится к поясу астероидов между Марсом и Юпитером и совершит посадку на один из них в 2033 году.

По сути, космическая программа ОАЭ – это еще один шаг по диверсификации экономики. Задача нынешнего вложения нефтедолларов – привлечь молодых людей в науку и инженерию, чтобы создать высокотехнологичную отрасль. И когда нефть закончится, эмиратам будет что предложить этому миру.

Конечно, космические структуры ОАЭ в первую очередь смотрят на возможность получения опыта, и им не так важен источник. Буквально через год после полета аль-Мансури стало известно, что космический центр имени Мухаммеда бин Рашида выбрал NASA для продолжения подготовки собственных астронавтов и возможной работы на МКС.

С 21 сентября 2020 года Хаззаа аль-Мансури и второй эмиратский космонавт аль-Нейади начали проходить подготовку для полетов в космическом центре имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (США). Затем стало известно, что такую же программу подготовки пройдут еще два будущих космонавта ОАЭ, также строго отобранных из более чем 4000 претендентов. Их имена – Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Да, ОАЭ хотят, чтобы среди первых космонавтов страны была женщина.

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Эту новость многие восприняли как отказ от сотрудничества с Роскосмосом и поворот в сторону NASA. Но это совсем не так. Как уже говорилось, самое важное для ОАЭ – получение максимального количества знаний и компетенций, чтобы на их основе создавать собственную независимую программу.

Именно поэтому для обучения в NASA были выбраны космонавты, уже обучавшиеся в России. Если цель – оценить обе программы, определить их лучшие стороны и слабости и на основе такого анализа заниматься обучением собственных космонавтов, это максимально логичный шаг.

Поэтому в работе ОАЭ с Россией в вопросах пилотируемой космической программы еще ничего не закончено. И, судя по информации с полей Международного астронавтического конгресса, мы можем вскоре услышать о новых контрактах и новых полетах.

ОАЭ сотрудничает с теми, кто предлагает наиболее интересные условия, вне зависимости от национальной принадлежности. Поэтому, чтобы заинтересовать ОАЭ в приоритетном сотрудничестве с РФ, можно было бы предложить строительство Роскосмосом в ОАЭ (подобно строительству Росатомом атомных станций за рубежом) предприятий космической отрасли. Это могут быть предприятия для проектирования и изготовления ракетных двигателей, ракет-носителей типа «Союз», «Ангара», совместной орбитальной станции. Возможны проекты совместного усовершенствования и эксплуатации «Морского старта», автоматических КА наблюдения, связи и т.п., с передачей (продажей) лицензий на интеллектуальную собственность ракетно-космического назначения.

Владимир Мельников

Владимир Николаевич Мельников – бывший ведущий инженер-электроник ПАО «РКК «Энергия».