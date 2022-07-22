Война объявлена, но никто не испугался

НАТО уперлось в российский отбойник

Мадридский саммит НАТО, состоявшийся в конце июня, еще некоторое время, видимо, будет в странах – членах альянса считаться судьбоносным. А у нас он будет считаться «объявлением войны». Хотя совершенно непонятно, чего еще можно было ожидать от данного мероприятия.

А главное – есть, мягко говоря, определенные сомнения. Как в судьбоносности, так и в объявлении войны.

ГРОЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

В декларации, принятой на мадридском саммите, подчеркивается приверженность альянса Вашингтонскому договору, в том числе его 5-й статье (о взаимной обороне). Само по себе весьма забавно, что эту приверженность нужно специально оговаривать на 74-м году существования НАТО. Если бы НАТО было тем, чем его объявляют пропагандисты как на Западе, так и у нас – мощным, сплоченным военным блоком – писать о приверженности было бы не нужно как о само собой разумеющемся. Вспомнили о ней потому, что, как совершенно справедливо заметили поляки еще в 2014 году, «НАТО – это даже не бумажный тигр, а мыльный пузырь».

Россия упоминается в декларации 13 раз и обозначается как «самая значительная и прямая угроза безопасности, миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». При этом, впрочем, каналы коммуникации с Россией должны оставаться открытыми.

Каждая страна – член НАТО должна разработать собственные планы военного строительства и увеличить военные расходы до как минимум 2% ВВП. Создается фонд инноваций для разработки новых военных технологий.

Финляндия и Швеция получили официальное приглашение в НАТО после снятия возражений со стороны Турции. Правда, не факт, что «турецкий гамбит» закончен полностью. В Анкаре не без оснований предполагают, что скандинавы их кинут по курдскому вопросу. В этом случае турецкий парламент не ратифицирует соглашение о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, и скандинавы зависнут в одном шаге от полноправного членства в альянсе.

США намерены развернуть в Румынии армейскую бригаду на ротационной основе. В Польше будет дислоцирован штаб 5-го авиационного корпуса ВС США (при этом не ясно, из каких частей и соединений этот корпус будет состоять). В Великобритании – две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на военно-морской базе Рота в Испании – дополнительные два эсминца (к имеющимся четырем).

Размещенные в Восточной Европе восемь батальонных групп НАТО предполагается увеличить до размеров бригад. Силы быстрого реагирования (СБР) НАТО к 2023 году должны быть увеличены с 40 тыс. до 300 тыс. чел., но механизм этого увеличения не раскрывается.

В принятой на саммите стратегической концепции НАТО, кроме поведения России, противоречащими интересам альянса названы действия Китая, а также сближение между Россией и Китаем. Декларируется готовность принимать в альянс новые страны (в частности, подтверждены решения саммита в Бухаресте в 2008 году о будущем приеме в НАТО Грузии и Украины). Главной гарантией безопасности НАТО названо ядерное оружие – как силы ядерного сдерживания, так и тактическое, развернутое в Европе. Что логично – на обычные силы в альянсе не очень надеются.

Украине предложено воевать против России до победного конца, хотя в официальных документах этого прямо не сказано.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОМНЕНИЯ

Считать подобные решения неожиданными, разумеется, не приходится. Принципиальным вопросом является реализация этих решений.

Бескровная победа в предыдущей холодной войне, полное преобладание леволиберальной идеологии, переориентация ВС стран НАТО на «борьбу с терроризмом» или действия против заведомо многократно более слабых армий – все это привело к резкому сокращению военного потенциала НАТО и радикальному снижению психологической готовности к войне армий и обществ натовских государств.

Сама по себе структура западных ВС в изрядной степени изуродована из-за ориентации на войны против заведомо слабого противника («Почему нам не страшен «быстрый глобальный удар», «НВО», 24.11.17). Сейчас необходима перестройка в обратном направлении, что чрезвычайно сложно.

Радикально антироссийскую позицию НАТО занимает с 2014 года, но на военное строительство в альянсе это всерьез не повлияло. Не были приняты никакие новые программы закупки вооружений. В Восточной Европе были размещены чисто символические натовские контингенты, их развертывание имело политико-психологический, а не военный характер.

СБР НАТО были созданы задолго до 2014 года. Но они как были, так и остались еще одной чисто символической величиной, рассчитанной на ту самую «борьбу с терроризмом» или против многократно более слабых ВС, неспособных оказать серьезного сопротивления («Шоковая терапия для Запада», «НВО», 22.02.18).

Уже несколько лет назад было принято решение, что все страны НАТО обязаны увеличить военные расходы до 2% ВВП, однако на практике его выполнили менее трети членов НАТО. Причем среди выполнивших преобладают страны типа Албании или Эстонии, чей вклад в военный потенциал альянса будет близок к нулевому даже в том случае, если они направят на военные нужды 50% своего ВВП.

Нынешние события на Украине подтвердили недееспособность НАТО. Альянс не только не готов воевать против России напрямую, но и не способен поставить Украине адекватное количество необходимой ей техники, поскольку это может привести к разоружению самих натовских армий.

В связи с такими обстоятельствами реализация решений мадридского саммита вызывает множество вопросов.

Например, как было сказано выше, нынешние СБР НАТО, по сути, существуют только на бумаге и совсем не готовы к классической современной войне с равным по силам противником. Каким образом всего за год они будут увеличены почти в восемь раз, при этом полностью перестроены в плане боеготовности – совершенно неясно.

Размещение ротационной бригады ВС США в Румынии вполне возможно. Но это ни на что не повлияет даже в том случае, если ВС РФ займут Одесскую область. Также можно увеличить батальонные группы в Восточной Европе до бригад – но, очевидно, это будет делаться за счет уже существующих частей. То есть, условно говоря, будет усиливаться «фронт» за счет «тыла». При этом в условиях крупномасштабной войны против РФ восемь сборных бригад противостоять российским войскам будут не способны.

Совсем удивительным является тот факт, что новая стратегическая концепция подразумевает противостояние НАТО не только России, но и Китаю (хотя в несколько более мягкой форме), который вообще не имеет отношения к евро-атлантическому пространству.

Еще удивительнее, что НАТО декларирует неприемлемость для себя сближения России и Китая. Но при этом на практике делает все возможное, чтобы Россия и Китай сблизились еще сильнее («Этапы российско-китайских взаимоотношений», «НВО», 28.02.20).

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Происходящее сейчас на Украине подтверждает, что НАТО не может сдержать одну Россию. Однако альянс собирается сдерживать еще и Китай, пусть и несколько менее интенсивно. Столь удивительная ситуация имеет чисто политическую (или даже психологическую) причину. Запад не готов отказаться от своей глобальной гегемонии, которая продолжалась несколько веков, а после распада СССР, как казалось, стала абсолютной, незыблемой и вечной. Более того, Запад не готов признать, что не имеет ресурсов для поддержания этой гегемонии.

По-видимому, на Западе рассчитывают, что удастся еще раз повторить опыт по внутреннему подрыву и дальнейшему развалу как России, так и Китая. При этом полностью игнорируется тот факт, что Россия и Китай совершенно не похожи на поздний СССР ни по каким параметрам («Новый способ ведения боя», «НВО», 14.02.20).

Для реализации принятых в Мадриде документов страны НАТО должны радикально увеличить военные расходы. Причем это нужно сделать в условиях серьезного экономического кризиса, который Запад организовал сам себе путем введения антироссийских санкций. Радикальный рост военных расходов приведет к очень значительному падению уровня жизни населения в западных странах. Есть подозрения, что большинство граждан этих стран к такому повороту событий не готовы.

Тем более они не готовы к прямой войне против России, а без такой готовности все запланированные в Мадриде мероприятия становятся бессмысленными.

Леволиберальная постмодернистская идеология современного Запада полностью отрицает возможность самопожертвования и гибели человека за идею. Она подразумевает крайние эгоизм и гедонизм, а также необходимость спасения своей шкуры в любой ситуации любой ценой (это распространяется и на военнослужащих).

Отменять эту идеологию никто не собирается. Наоборот, она давно провозглашена «единственно верной». Пропаганда может заставить западных обывателей ненавидеть Россию самой лютой ненавистью (в значительной степени эта цель уже достигнута), но эти обыватели совершенно не готовы умереть в бою против российских войск.

По этим причинам практическое значение принятых в Мадриде решений крайне незначительное, если не нулевое. Более того, стремление противостоять одновременно России и Китаю, не имея для этого серьезных ресурсов и психологической готовности, может загнать НАТО в безнадежный тупик.

Туда же отправится и Украина, только гораздо быстрее. Ей ведь приказано воевать до победы. Хотя приказывающие не собираются предоставлять Киеву средства, которые необходимы для ее достижения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ

Пожалуй, единственное решение мадридского саммита, способное теоретически создать России проблемы, у нас как раз почти никто не заметил. Это решение о создании фонда инноваций и облегчении обмена таковыми между странами альянса.

Победить нас военным путем НАТО может, только если добьется некоего радикального научно-технического прорыва, обеспечивающего ему качественное технологическое превосходство над нашими ВС. Такие прорывы невозможно спланировать и спрогнозировать. Но их можно достичь, если всерьез вкладываться в науку.

Поэтому в науку обязаны вкладываться мы. Причем речь идет не только о радикальном увеличении ее финансирования (хотя и это необходимо), но и о снятии с науки бюрократических барьеров, а также о повышении статуса ученых. Именно их общественное мнение должно считать звездами, а не спортсменов и тем более не певцов ртом.

Впрочем, здесь тоже «Запад нам поможет». Хотя бы своими санкциями, на которые нам на самом деле надо молиться и надеяться, что они навсегда. Также надо поблагодарить китайских «союзников», которые де-факто эти санкции выполняют («Кому быть младшим партнером», «НВО», 24.06.22). Потому что только в такой ситуации мы вынуждены будем всерьез заняться собственными наукой и промышленностью. Пословица «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» сложена несколько веков назад. И верна до сих пор.

Главная же угроза для России – вовсе не НАТО, а те представители ее собственной элиты, которые до сих пор надеются на то, что, сделав Западу большие уступки, можно с ним помириться, добиться отмены санкций и снова начать делать business as usual.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.