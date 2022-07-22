Брюссель напрашивается на глобальную войну

Эксперты дезавуировали новую стратегию Североатлантического альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в совместном заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента (ЕП). На встрече обсуждались решения, принятые на саммите в Мадриде, и вопросы сотрудничества между блоком и Европейским союзом. Выступая перед депутатами ЕП, генсек заявил, что страны НАТО приняли решение о «крупнейшем со времен холодной войны пересмотре» подходов к «сдерживанию и обороне», чтобы адаптироваться к новой реальности в сфере безопасности.

НАТО воевало с младенчества

С момента завершения Второй мировой войны произошло более 250 вооруженных конфликтов в 153 странах планеты. Инициаторами 80% этих столкновений были США и их союзники по НАТО. Каждый год из почти 75 лет существования этого блока ознаменован участием его воинских контингентов в боевых действиях в той или иной точке земли.

Краеугольным камнем «бесконечных войн» Белого дома и его трансатлантических вассалов всегда было утверждение геополитического влияния и борьба за ресурсы и рынки. Но не меньшую значимость играли и другие факторы.

Любая война является одним из важнейших источников прибыльности западных экономик и частных корпораций. Военно-промышленный комплекс (ВПК) получает выгодные заказы на поставку вооружений, ученые – гранты на разработку нового оружия, а частные подрядчики – военные контракты. Кроме того, повышение военных расходов ведет к созданию новых рабочих мест не только на предприятиях ВПК, но и в смежных отраслях. Война – это также весьма эффективный способ отвлечения внимания граждан западных стран от внутренних проблем. И наконец, действия агрессора порождают ненависть к нему жителей атакуемой страны, что постоянно создает для стран Запада новых врагов, которых необходимо разгромить и уничтожить.

Первый генеральный секретарь альянса, британский генерал Гастингс Исмей, так сформулировал цель его создания: «Держать русских за пределами Европы, американцев – внутри, а немцев – в подчинении».

Однако практически сразу же после возникновения этого военного союза стало совершенно понятно, что оборонительные декларации не имеют ничего общего с истинной направленностью его действий.

НАТО во главе с Вашингтоном постоянно заявляет о своей исключительности, приверженности миру, свободе и демократии. Но под этими лозунгами войска блока вторгаются в другие страны, уничтожают мирное население, устраивают перевороты и грабят их ресурсы. Хозяева Белого дома и их союзники давно не утруждают себя нормами морали и международного права.

Действия западной коалиции в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и в других странах стали причиной масштабных трагедий, унесших миллионов жизней, и создали беспрецедентные потоки миграции.

Под различными предлогами – «защита мира, прав человека и демократии», «противодействие распространению коммунизма», «восстановление справедливости», «борьба с терроризмом», «предотвращение распространения оружия массового уничтожения» – США и их европейские союзники постоянно вторгались в другие государства, разрушали устоявшиеся там порядки, экономику, инфраструктуру, приносили бедствия и несчастья их населению.

После распада СССР расширение НАТО на восток стало источником новых проблем и конфликтов на европейском континенте. Многие эксперты неоднократно предупреждали Вашингтон о пагубности подобных действий. Еще в 1997 году известный американский дипломат Джордж Кеннан заявил, что движение блока на восток «будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после конца холодной войны».

По словам заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева, XXI век окончательно расставил точки над «i». НАТО является не гарантом безопасности для Европы, а гарантом возникновения проблем для ее безопасности. Действия этого союза направлены не на разрешение, а на создание источников кризисов и конфликтов. «Ослепление собственной мощью и уверенность в пребывании всегда «на правильной стороне истории» делает альянс абсолютно недоговороспособным. И это, пожалуй, самый печальный вывод к нынешней годовщине «динозавра» холодной войны», – заметил сенатор.

Формируя альянс, США делали ставку на сдерживание СССР, своего главного геополитического конкурента. Поэтому, казалось бы, что после исчезновения СССР с карты мира натовские стратеги поведут себя логично и распустят блок. Однако вместо этого была продолжена политика расширения НАТО. С 1999 года в него вступили практически все восточноевропейские страны.

Кроме прямого участия в конфликтах американские ВС и силы НАТО часто действуют опосредованно. Поддерживают внутренние протесты и бунты, обучают «революционеров», поставляют оружие и другую помощь мятежникам. Как сегодня это происходит на Украине.

Факты – упрямая вещь. После событий 11 сентября 2001 года американцы потратили около 6,5 трлн долл. на военные авантюры, главным образом на Ближнем Востоке и в Азии. За 75 лет численность стран – участников НАТО увеличилась в 2,5 раза, с 12 до 30, а сегодня к ним прибавляются Финляндия и Швеция. На постсоветском пространстве США и НАТО совершили или пытались подготовить цветные революции в Грузии (2003 год), Украине (2004, 2014), Кыргызстане (2005), Армении (2008, 2015), России (2010, 2013), Беларуси (2020), Казахстане (2022). Война – хлеб для НАТО, и оно не намерено ее прекращать.

Критика установок НАТО

В Мадриде лидеры государств НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию. «Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии», – сказано в тексте концепции. Там также отмечается, что перспектива изменения отношений НАТО с РФ зависит от того, «прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право».

Китай в концепции прямо не называется врагом НАТО, но характеризуется как «систематический вызов». Подчеркивается, что амбиции и политика Китая «бросают вызов интересам, безопасности и ценностям» Запада. Пекин признается особо опасным для членов альянса и их сторонников в Европе в связи с тем, что он «стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы, важнейшую инфраструктуру, стратегические материалы и цепочки поставок

Новый стратегический документ НАТО подвергся критике как внутри стран – членов блока, так и за их пределами. Наиболее строго и систематизировано стратегия альянса была развенчана на некоммерческом новостном сайте испанских журналистов Rebelión («Мятеж»).

На заявление НАТО о том, что оно «является оборонительной организацией» на сайте говорится: «НАТО – это воинственная и патриархальная организация, созданная для защиты очень конкретных интересов очень конкретных стран. НАТО всегда делало ставку на эскалацию войн, на усиливающуюся милитаризацию своих стран-членов и на увеличение оборонных бюджетов. Оно является военным союзом. Ни одна такая организация не должна существовать в мире, и ООН, вместо того чтобы проводить подобные мероприятия, должна проводить кампанию по их искоренению». Председатель правительства Испании Педро Санчес, хозяин саммита, провозгласил, что он был «успешным», и что НАТО является клубом демократий для защиты демократии». Высокомерие Запада не имеет границ, отмечает Rebelión.

В стратегии указывается, что президент РФ Владимир Путин в своей политике руководствуется экспансионистскими и империалистическими мотивами. НАТО призвало Россию «остановить войну» и выразило твердую готовность продолжать поставки оружия на Украину, потому что, по мнению лидеров блока, Украина должна победить в этом конфликте. Rebelión подчеркивает, что у альянса полностью отсутствует намерение вести переговоры с Россией, нет никакого интереса к использованию дипломатических каналов. Единственный постулат, над которым сегодня усиленно трудятся лидеры блока, заключается в том, что Украина должна оставаться полем битвы, где будет осуществляться «изнашивание России ценой ее изоляции и укрепления НАТО».

В итоговом документе саммита заявлено, что союзники стали сильнее и более сплоченными, чем когда-либо. Было также заявлено, что Путин хотел меньше НАТО, а будет иметь больше НАТО. На самом деле, указывает Rebelión, «единственная страна, у которой будет больше НАТО, – это Испания», все больше превращающаяся в военную колонию Америки и подчиняющаяся ее геополитическим и геостратегическим интересам. «Таким образом, мы теряем право голоса на международной арене, теряем свой суверенитет и неуклюже и недальновидно подчиняемся американским интересам», – констатирует издание.

Утверждение о том, что Россия является «самой значительной и прямой угрозой» для стран альянса, отмечается в публикации, предвещает рост напряженности и конфронтации. Соединенные Штаты «продолжают использовать свой европейский двор, чтобы продолжить противостояние с Москвой и попытаться сохранить гегемонию, которая постепенно теряется». Россия вторглась в Украину, но она не угрожает ни одной европейской стране. Определение России как угрозы, по мнению издания, является большой ошибкой. Страны НАТО десятилетиями угрожали расширением этой организации. С 2014 года США готовили почву на Украине для того, чтобы спровоцировать отход Киева от Москвы и его сближение со странами ЕС, то есть они делали все, чтобы превратить Украину в свою очередную марионетку. Из стран – членов НАТО не слышно ни одного голоса, который способствовал бы прекращению конфликта на Украине путем диалога, переговоров и соглашений, говорится только об эскалации противостояния и о постоянной отправке большего количества оружия на украинскую территорию.

В стратегии, утвержденной на саммите, указывается, что Пекин является вызовом «интересам и ценностям» альянса. «Неужели никто не понимает серьезности этих утверждений? Неужели никто не понимает враждебного и провокационного языка таких утверждений? Неужели лидеры НАТО не понимают, что эти заявления лишь провоцируют отторжение народов, которые должны быть нашими братьями, а не нашими «вызовами»? Неужели мы действительно верим в моральное превосходство, чтобы указывать на других как на соперников просто потому, что они отличаются от нас?» – спрашивает Rebelión и сам же отвечает, что Пекин технологически опережает Соединенные Штаты, а Вашингтон отказывается это принять и жестко, сопротивляется потере своей гегемонии, которую он поддерживает только в военных координатах. США стремятся всеми средствами изолировать «азиатского гиганта, даже прибегая к нечестной игре». И здесь, как и во многих других вопросах, европейские страны обслуживают американского хозяина. «Китай никому не угрожает и не бросает вызовов, и вместо стольких враждебных и громких заявлений необходимо продвигать соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Пекином», – пишет издание.

Заявление НАТО о том, что оно будет защищать каждый дюйм своей территории является высокомерным и агрессивным. Таким образом блок пытается запугать противостоящие ему страны. Подобных заявлений, считает Rebelión, не должны быть в выступлениях лидеров такого высокого уровня, как руководители НАТО. Уже известно, что это произойдет, поскольку это заложено в самой природе организации, но вместо того, чтобы провозглашать это, страны НАТО должны проводить политику, которая гарантирует, что ни один сантиметр ни одной страны или территории не будет подвергнут нападению.

Положение стратегии о том, все страны живут в более опасном и непредсказуемом мире, Rebelión назвал самым «циничным и возмутительным» среди «тех, которые были вылиты на этом саммите». «Как могут утверждать, что мир более опасен, именно те, кто делает его более опасным? Именно политика, которую пропагандируют такие организации, как НАТО, делает мир более опасным. Они утверждают, что мир более опасен, когда они сами не перестают превращать мир в пороховую бочку при каждом решении, которое они принимают. Именно руководители таких организаций, как НАТО, создают опасности миру, наращивая военные бюджеты, а не выделяя средства на ликвидацию неравенства и обеспечение прав человека. Мир становится опаснее, это правда, но этим мы обязаны им», – заключает издание свои оценки новой стратегии альянса и добавляет: «Лучшее, что НАТО может сделать, – это распустить себя».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»