Стратег российского подплава

К 85-летию академика Валентина Михайловича Пашина

Валентин Пашин определил новое стратегическое направление развития российского флота. Фото с сайта www.krylov-centre.ru

Девять лет как с нами нет выдающегося конструктора. Но дар его предвидения по-прежнему определяет настоящее и будущее российского флота. Пашин был политиком и стратегом, но в первую очередь – патриотом. Он был созидателем, чувствующим потребности флота и находившим возможность их реализовать. Ученый-кораблестроитель, доктор технических наук (1977), профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (1981), Герой Российской Федерации (1994), академик РАН (1997).

До 1978 года Валентин Пашин занимался в основном гражданской тематикой. Он разработал теоретические основы современных методов оптимизации кораблей и судов. В их числе были теория оптимизации судов на основе компьютерных технологий; теоретические основы системного проектирования судов и методы оптимизации их основных характеристик; математические модели оптимизации состава флота для формирования перспективных программ судостроения.

В те годы Пашин был одним из авторов и разработчиков отраслевой комплексной программы проектирования судов и планирования строительства флота, в том числе промыслового, для которого им были выполнены все основные работы.

В 1979–1990 годах Валентин Пашин – руководитель комплексных исследований по проблематике комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

С 1990 года в ранге директора и научного руководителя института Пашин и руководимые им коллективы обеспечили разработку фундаментальных основ современного кораблестроения. Труды Пашина позволили реализовать проекты надводных кораблей и подводных лодок, многие из них не уступают или превосходят лучшие зарубежные аналоги.

Развитие отечественного кораблестроения сопровождалось большим объемом научных исследований, проводимых в научно-исследовательских институтах и организациях. Результатом взаимодействия ученых, проектировщиков и судостроителей стало появление в составе подводного флота Советского Союза целого ряда выдающихся, уникальных кораблей.

Много научно-технических проблем в процессе развития подводного флота приходилось решать и коллективу Центрального НИИ имени А.Н. Крылова (ныне Крыловский государственный научный центр).

Учеными и специалистами ЦНИИ имени Крылова совместно с коллегами из других организаций проводились комплексные натурные испытания подводных лодок, включая акустические испытания, по результатам которых осуществлялась доводка головных и улучшение акустических характеристик серийных подводных лодок.

Институт выполняет работы по обеспечению всех проектов надводных и подводных кораблей: разрабатывающихся, закладывающихся, строящихся, испытывающихся, сдающихся. К крыловцам обращаются, чтобы быстро и эффективно устранить просчеты, найти оптимальное решение. Авторитет мозгового центра целой отрасли удалось удержать уникальному коллективу, который 22 года возглавлял Валентин Пашин.

Обеспечивая создание подводных кораблей ХХI века, ученые Крыловского центра выполнили уникальные разработки в области интегральной скрытности строящихся атомных подводных лодок проектов 955 (головной корабль – «Юрий Долгорукий»), 955А (головной корабль – «Князь Владимир»), 855 («Северодвинск»), 885М (головной корабль – «Казань»).

По инициативе Пашина и под его руководством в Крыловском научном центре была развернута работа по концептуальному проектированию перспективных кораблей. Первыми стали проекты отечественного авианосца, эскадренного миноносца, сторожевого корабля. Многие предложения, рекомендации и оценки были учтены на государственном, отраслевом и региональном уровнях при принятии важных, иногда судьбоносных решений.

Вплоть до своей кончины Валентин Пашин бессменно возглавлял морскую секцию научно-технического совета Военно-промышленной комиссии (НТС ВПК) при правительстве РФ. Под его руководством обсуждались научно-технические проблемы создания перспективных кораблей и систем морского оружия, вырабатывались рекомендации по эффективному их решению.

Танкер, названный именем выдающегося кораблестроителя, – лишь часть благодарной памяти о нем. Фото с сайта www.mil.ru

Большое внимание академик Пашин уделял вопросам строительства ВМФ, увязывая проблемы его создания как с состоянием российской промышленности, так и с уровнем научно-технического задела, готовностью военных и промышленных технологий, обеспеченностью кадрами. «Для обеспечения военно-морского паритета необходимы радикальные изменения стратегии развития и использования флота и соответственно кораблестроения. Должны измениться номенклатура и облик кораблей». Это слова академика Пашина, произнесенные в 2000 году.

На основе этого подхода Пашиным предлагались решения, которые не всегда поддерживались коллегами-кораблестроителями. Их суть сводилась как к необходимости сокращения проектов кораблей, так и внедрению принципиально новых концепций и технологий проектирования. Командование ВМФ с этим в конце концов согласилось.

В качестве дополнительного комплекса мероприятий предлагался систематический мониторинг долгосрочной программы кораблестроения и радикальная корректировка всей системы заказов и создания новой морской техники. Пашин цитировал академика Алексея Крылова: «Флот не может получать одностороннего развития одних типов судов в ущерб другим… Флот есть органическое целое, и отсутствие в нем каких-либо типов судов или их относительная малочисленность не искупается преувеличенным развитием числа судов другого типа – их излишнее число не доставит преобладания над противником, а представит лишь напрасную трату средств».

Сбалансированный флот, сокращение количества проектов серийных подводных лодок, строительство серии корветов и фрегатов, а в перспективе и эсминцев. Эта стратегия – развитие идей Пашина. Он предлагал не только идеи, но возможности концептуального и технического проектирования, отвечая сомневающимся: «Что касается судостроительной науки, то могу с полной ответственностью сказать: все определяющие облик современных кораблей исследования и разработки могут быть выполнены по мере заказа их флотом». Так как флот «не всегда знал, чего хочет», Пашин, зная экономические и технологические возможности, цели и задачи, соотношение корабельного состава различных стран, предлагал свои решения. По составу сбалансированного флота, по типам кораблей, по технологиям их проектирования и постройки. И в этом качестве он был в значительной мере организатором российского судостроения и кораблестроения.

Пашин выделял системные проблемы и пытался их преодолеть. По его словам, в России отсутствовала долгосрочная стратегия формирования флота и слишком велика была номенклатура строящихся классов и проектов кораблей. И в конце 1990-х это было действительно так.

В начале 1990-х была разрушена прежде многополярная система взаимодействия заказчика и промышленности. Уже не существовало ни основной, ни альтернативной программы кораблестроения. Ограниченные ресурсы вырывались из бюджета, за них велась внутриотраслевая борьба. Не всегда побеждали самые компетентные. Для пропаганды своих подходов и предложений академик Пашин использовал все возможности.

Новый круг задач и изменившиеся принципы строительства военно-морских сил позволили сформулировать общие требования к перспективным кораблям. Наиболее важными из них являются: многофункциональность корабля в целом; универсальность оружия и радиоэлектронных систем; высокий уровень скрытности по физическим полям; повышенная стойкость и живучесть при поражении различными видами боеприпасов; максимальная совместимость с кораблями ВМС других стран в обеспечение взаимодействия в операциях; высокая степень экологической безопасности; улучшенные условия обитаемости; высокий уровень эргономичности обслуживаемой техники.

Пашин не только формулировал общие требования к перспективным кораблям, но и воплощал их в реальность. «Требование по многофункциональности кораблей диктуется ограниченностью численности корабельного состава флотов в будущем и разнообразием задач, стоящих перед кораблями. Это качество корабля обеспечивается прежде всего универсальностью его вооружения и, в частности, использования пусковых установок вертикального старта (VLS), предназначаемых для запуска ракет разных типов для поражения морских (надводных и подводных, включая малоразмерные), воздушных и береговых целей. В их числе – высокоточные ракеты для поражения наземных целей с минимальным ущербом для расположенных поблизости объектов и гражданского населения». Это выдержка из одной из статей академика Пашина, написанных в те годы.

Академику Пашину принадлежит идея сближения гражданских и военных технологий и стандартов при строительстве боевых кораблей. «По многим позициям гражданский флот уже обогнал военный, – писал он. – Речь идет прежде всего об уровне автоматизации и надежности, пожаро- и взрывобезопасности, экологичности, ремонтопригодности, топливной экономичности, безопасности плавания, появлении новых типов энергетических установок, движительных комплексов и т. п. Не случайно зарубежные ВМС уже более десяти лет разрабатывают совместно с гражданскими классификационными обществами нормативы и правила проектирования кораблей». Не все коллеги-судостроители эти идеи поддерживали. Но и они уже находят продолжение.

Валентин Пашин, в отличие от многих руководителей оборонно-промышленного комплекса, следил за мировыми тенденциями. Он не корректировал свои взгляды под очередную доктрину или программу, под указания сменяющихся руководителей. Он сам инициировал эти программы и вносил в них свои идеи. Его звания и авторитет позволяли нарушать субординацию. Сотни писем, обоснований, предложений уходили в адрес профильного министра, министра обороны, главкома ВМФ, премьера и президента.

Валентин Михайлович находил и иные возможности. В последние годы он широко использовал СМИ и тематические издания. Более 30 статей и интервью были опубликованы общим тиражом в несколько миллионов экземпляров. Эрудиция академика Пашина выходила за рамки профессиональной деятельности. Она была всеобъемлющей и далеко превосходила меру осознания поставленных проблем чиновниками, пытавшимися руководить судостроением в 1990-е и в начале 2000-х. Пашин обладал исключительной интуицией, основанной на фундаментальных теоретических знаниях и громадном практическом опыте. Все нынешние целевые программы РФ по развитию гражданской морской техники и сил ВМФ формировались при участии академика Пашина и пронизаны его идеями.

Отстаивая свою позицию, он был тверд и непримирим. В трудные годы он сохранил Крыловский институт, что создало условия для его развития на фоне непростого экономического положения и нынешних геополитических реалий.

Валерий Половинкин

Валерий Николаевич Половинкин – научный руководитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Сергей Юрьевич Иванов – капитан 1 ранга, руководитель Российского судостроительного портала.