Термитный флот уходит в море

Беспилотные аппараты становятся главным оружием военно-морских операций

Украинские моряки затопили свой флагманский фрегат «Гетман Сагайдачный», даже не попытавшись использовать его в бою. Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины

Украинский кризис стал примером массового применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), причем не только над сушей, но и над морем. Впервые в истории вооруженных конфликтов дроны-трутни претендуют на главную роль в операциях Военно-морских сил. Сражение за остров Змеиный в мае-июне сопровождалось большим числом вылетов БЛА типа Bayraktar TB2, находящихся на вооружении морской авиации УВМС. Данный тип показал эффективность выше, чем все другие виды военно-морского оружия в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правда состоит и в том, что украинские адмиралы даже не пытались использовать боевые корабли на Черном море. Вместо этого они затопили флагманский фрегат «Гетман Сагайдачный» у пирса в порту Николаева вскоре после начала СВО. Согласно статистике, российские военные сбили в ходе спецоперации почти 1600 БЛА украинской армии. Из них не менее 30 Bayraktar TB2.

Как работает эта схема, прекрасно показала майская попытка высадки спецназа на острове Змеином. Она закончилась неудачей, сопровождавшейся потоплением трех десантных штурмовых катеров типа «Кентавр», огневым поражением нескольких вертолетов Ми-8/Ми-14 и самолетов Су-24/27. При этом «игра в одни ворота» не шла. Ведя бой с десантом противника, оборонявшие остров российские спецназовцы потеряли убитыми несколько своих товарищей (о похоронах впоследствии сообщали власти города-героя Севастополя). На Змеином выведены из строя средства ПВО, катера, сгорели склады, разрушены строения. Частично это результат использования украинскими военными управляемых боеприпасов MAM-L и MAM-C, запускаемых c Bayraktar TB2. Ответным огнем с острова и кораблей Черноморского флота (включая фрегат «Адмирал Эссен» и др.) сбито несколько украинских БЛА. Помимо ВМСУ, практически всех поставленных до февраля 2022 года «байрактаров» лишилась и подразделения Украинской армии – в сумме нескольких десятков единиц. Однако Киев объявил действия BTB2 успешными и заказал в Турции очередную партию для компенсации понесенных потерь.

Персидская дивизия

Возможно, события вокруг Змеиного подвигли верховное командование Исламской Республики Иран (ИРИ) к формированию Первой дивизии кораблей – носителей беспилотных летательных аппаратов – в состав Военно-морских сил страны. Новое соединение включено в состав группировки, действующей с баз на побережье Индийского океана. О решении стало известно 15 июля, когда местное телевидение показало кадры очередных учений иранских военных моряков. В ходе маневров с борта танкодесантного корабля «Лаван» и вспомогательного судна «Делвар» выполнялись многочисленные пуски БЛА типа «Абабил», «Каррар» и «Араш». В учениях также принимали участие подводная лодка российской постройки проекта 877ЭКМ и несколько меньших по водоизмещению субмарин местного происхождения. В надводном положении они запускали весьма технологичные БЛА «Пеликан» вертикального взлета и посадки. Новинка выделяется оригинальной аэродинамической схемой: довольно большое крыло, толкающий винт и четыре несущих. Вновь сформированное соединение ВМС Ирана предназначено для нанесения ударов по противнику вооруженными БЛА и барражирующими боеприпасами, а также ведения разведки и наблюдения. Комментируя событие, иранские военачальники отметили, что число задач, решаемых БЛА, растет вместе с их значением для национальной обороны.

«Разведывательные дроны наращивают наши возможности по сбору информации, а посредством кораблей-носителей мы наблюдаем обстановку за сотни километров от линии госграницы, – сказал генерал Абдулрахим Мусави, представляющий на учениях армейское командование. – Ударные БЛА и дроны-камикадзе позволяют Исламской Республике получить преимущество при действиях в международных водах и тем самым эффективно проводить политику сдерживания агрессора».

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани добавил, что формирование нового соединения позволит флоту заполучить операционное и воздушное преимущество на океанских просторах и одновременно повысить возможности по ведению разведки на большом удалении от надводных и подводных кораблей-носителей.

Корабли-дрононосцы

Дивизия кораблей – носителей беспилотных летательных аппаратов… Вот нам бы такую! Ничего подобного у Черноморского флота нет, а подобное соединение очень пригодилось бы для проведения морской части спецоперации. Остается ждать завершения строительства универсальных десантных кораблей (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», заложенных пару лет назад на заводе «Залив» в Керчи. Они строятся по проекту 23900, имеют большой ангар и сплошную летную палубу для взлета и посадки вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. В состав авиационной группы УДК могут входить ударные БЛА типа «Охотник» взлетной массой порядка 20 тонн. Испытания первого прототипа идут уже несколько лет. В декабре 2021 года первый полет совершил усовершенствованный вариант с плоским соплом. Крыло размахом 20 м создает большую подъемную силу, а силовая установка с отклоняемым вектором – достаточную тягу. Это позволяет «Охотнику» выполнять взлет и посадку с летной палубы корабля длиной 220 м.

По конструкции УДК проекта 23900 напоминает достраиваемый на плаву десантный корабль-док «Анадолу». Вскоре Турция произведет спуск на воду второго корпуса – «Тракия». Они представляют собой развитие испанского «Хуан Карлос I», с заменой радиолокационной системы точной навигации для заходящих на посадку летательных аппаратов, на итальянскую SPN-720, а боевой информационно-управляющей системы – на разработку местной фирмы «Аселсан».

Российский УДК метров на десять короче турецкого, но несколько шире (по летной палубе – 38 м). Полное водоизмещение – около 40 тыс. тонн против 27 тыс., максимальные скорости хода близки (21–23 узла). Ангарные и арсенальные помещения «Анадолу» рассчитаны на 12 истребителей укороченного взлета F-35C или такое же число морских вертолетов. Поскольку США отказались от ранее согласованных поставок F-35 всех модификаций по причине закупки Анкарой российских систем ПВО типа С-400, в настоящее время рассматривается иной состав авиагруппы.

Принимая во внимание большие размеры сплошной летной палубы (длина 231 м, ширина 32 м) и наличие носового трамплина, фирма «Байкар» вышла с предложением разработать для «Анадолу» беспилотный аппарат на основе серийного «Байрактара». В прошлом году начались работы над палубным вариантом BTB3. Он отличается складным крылом, коль скоро его размах – 12 м (против 13 у F-35C) – создает трудности при хранении и перемещении по кораблю. Обещаны и другие доработки, включая увеличение массы полезной нагрузки до 280 кг при сохранении продолжительности полета 24 часа. Поскольку взлетный вес аппарата (650 кг для BTB2) вырастет, потребуется замена 100-сильного мотора более мощным.

Несмотря на улучшения, «Байрактар» остается примерно на одном техническом уровне с российским БЛА «Орион» и иранским «Мохаджер-6», оснащаемым таким же двигателем «Ротах» варианта 912/914 либо его местным аналогом. Все три несут максимальную боевую нагрузку из четырех противотанковых ракет под крылом (а «Орион» может взять еще и бомбу ОФАБ-100–120 на центральный узел). Из этой троицы «Мохаджер-6» самый компактный (масса 600 кг, размах крыла 10 м), а значит, и менее уязвимый над полем боя. На удалении 3–4 км (что меньше эффективной дальности стрельбы противотанковой ракетой с лазерным наведением) подобный дрон не виден и не слышен.

Персы широко используют инженерные и технологические решения, полученные от американцев. Правда, не напрямую, а путем изучения захваченных образцов RQ-170, «Гермес-450» и «СканИгл». Последний разработан фирмой «Боинг» специально для ВМС США. При полете такого дрона вблизи границы персы перехватили его управление и посадили на контролируемой территории. По технике «СканИгл» представляет весьма продвинутый аппарат (высота полета до 16 км, продолжительность свыше 20 часов). В несколько уменьшенном виде (масса 18 кг, размах крыла 3 м) персы запустили его в производство под обозначением «Ясир». Серийный образец собранного ими дрона гостеприимные хозяева подарили генералу Виктору Бондареву, посетившему Тегеран в бытность командующего ВКС России.

Добавка боем

Весть о формировании нового соединения ВМС Ирана пришла через три дня после нашумевшего заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. «У США есть информация, которая указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в июле, – сказал он на брифинге для журналистов. – Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая способные нести средства поражения».

Если прогноз Вашингтона подтвердится, то парк отечественной беспилотной авиации получит столь нужное сейчас пополнение. «Россия обладает собственным арсеналом БЛА, но он ослабляется боевыми потерями и износом. Поэтому русские рассматривают варианты, как решить вопрос за счет богатого иранского опыта», – комментирует эксперт аналитического агентства CNA Самюэль Бендетт.

По характеристикам выпускаемый большой серией отечественный «Орлан-10» не уступает «Ясиру», вопрос лишь в количестве. А оно, согласно сообщениям военкоров, явно недостаточно для обеспечения совокупных потребностей Российской армии и народных милиций ЛДНР. Поэтому ополченцам Донбасса приходится вынужденно пользоваться менее продвинутыми в техническом плане китайскими квадрокоптерами с коммерческого рынка. Точно такие же активно применяются и украинскими военными. По подсчетам местных экспертов, общее количество беспилотников в арсеналах ВСУ на начало года составляло 6 тыс. единиц, в основном – с коммерческого рынка. Китайская гражданская продукция привлекает низкой стоимостью. Специально созданные для армии аппараты, как например «Фурия», выпускаемая заводом «Атлон Авиа», обходятся на порядок дороже – 25 тыс. долл. за штуку. По словам директора предприятия, около 70% из 200 закупленных с 2014 года ВСУ аппаратов этого типа уже сбиты.

Помимо огневого поражения, российские войска активно ведут радиоэлектронную борьбу. Применяемые технические средства позволяют обнаружить вражеский БЛА, перехватить или нарушить его управление, обмануть бортовую навигационную систему путем искажения сигнала спутниковой группировки GPS. Согласно недавнему исследованию британского агентства RUSI, средняя продолжительность жизни украинского дрона на линии фронта не превышает недели.

Восполнить потери призвана объявленная на Украине инициатива «Армия Дронов» по сбору с населения пожертвований на приобретение 200 новых БЛА. Между тем потребности ВСУ оцениваются в 2 тыс. единиц. Президент Украины просит у Запада тысячу беспилотников, выполненных по стандартам НАТО. Владимир Зеленский конкретизирует: нужны БЛА, способные устойчиво функционировать в условиях электронного подавления, а приобретаемые на гражданском рынке аппараты – легкая добыча для средств ПВО и РЭБ противника.

Использование незащищенных каналов связи приводит к тому, что российские военные устанавливают координаты места, откуда ведется управление БЛА, и через пару минут обстреливают из пушек или реактивных систем залпового огня. Западные журналисты сообщают с линии фронта о существенном росте эффективности боевой работы российских артиллеристов с момента начала СВО. «Украинцы находятся на грани», – считает Бендетт. По его мнению, БЛА российского производства выгодно отличаются от украинских большим временем патрулирования и повышенным радиусом действия. «Развитие темы ударных беспилотников обеими сторонами привело к тому, что к 2022 году со всей очевидностью стало ясно, что данный вид оружия не просто стал неотъемлемым средством ведения вооруженных конфликтов высокой интенсивности, но и по факту одним из самых эффективных», – заключает Бендетт.

Владимир Карнозов