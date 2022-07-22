Названа полезная нагрузка российского «Протона» вместо станции ExoMars

Вместо европейско-российской автоматической межпланетной станции (АМС) ExoMars на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур в Казахстане может быть запущен спутник связи. Возможную новую полезную нагрузку российского носителя ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Ракета "Протон" будет использована под пуск спутника связи», — заявил собеседник.

Источник не назвал модель космического аппарата, который планируется запустить вместо АМС. По его словам, ракета уже находится на космодроме.

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.