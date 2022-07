Американская газета "The Washington Post" опубликовала материал Karoun Demirjian, Dan Lamothe "US, allies weigh providing Ukraine fighter jets to counter Russia" ("США и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине истребителей для противодействия России"), в котором говорится, что высокопоставленные официальные лица США признали 20 июля 2022 года, что Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине новых истребителей и подготовки летчиков, необходимой для их эксплуатации, что резко расширит участие Запада в войне с Россией.

Истребитель МиГ-21ПФМ, окрашенный в украинские цвета, на монументе в честь создания ВВС Украины у Дома офицеров в Виннице, 14.07.2022 (с) Efrem Lukatsky / AP

Начальник штаба (командующий) ВВС США генерал Чарльз Браун, сказал, что, хотя он не будет строить предположения о том, какой тип самолетов может быть передан, однако продолжаются дискуссии о том, как усилить парк ВВС Украины, в том числе новыми самолетами. С момента начала вторжения 24 февраля украинские ВВС уступают России в вооружении, экономно используя свой ассортимент МиГов и других самолетов времен холодной войны.

Браун сказал, что есть несколько вариантов, включая истребители американского или европейского производства. Варианты включают истребители Gripen производства Швеции, Rafale производства Франции и Eurofighter Typhoon, который строится консорциумом компаний в нескольких странах.

"Это будет что-то нерусское, я, наверное, могу вам это сказать", - сказал Браун во время выступления на Aspen Security Forum в Колорадо. - "Но я не могу сказать вам точно, что это будет".

Обсуждение знаменует собой отход от более раннего периода войны, когда администрация Байдена исключила возможность содействия сделке, согласно которой часть польских истребителей МиГ-29 была бы отправлена на Украину в обмен на [передачу Польше] самолетов F-16 американского производства. В марте официальные лица Пентагона заявили, что такое предложение не является "состоятельным" и увеличит вероятность того, что участие в таком обмене может усилить напряженность. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что у европейских союзников есть "зеленый свет" на отправку самолетов на Украину, но что Соединенные Штаты хотят избежать прямого конфликта с Россией.

Перспектива обучения украинских летчиков управлению новыми боевыми самолетами уже нашла отклик в Конгрессе - на прошлой неделе Палата представителей проголосовала за выделение 100 млн долл на это предприятие в рамках своей версии законопроекта об оборонном бюджете США на следующий год. Однако до сих пор руководители Пентагона отказывались одобрить такой план.

"Ни по одному из этих вопросов не было принято никаких решений", - заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином. - "Но мы рассматриваем широкий спектр вариантов, включая обучение летчиков".

Остин и Милли встретились с журналистами после последней встречи международных военных лидеров, работающих над укреплением обороны Украины, как в краткосрочной перспективе, так и в связи с тем, что многие предсказывают многолетнее противостояние с Россией. Остин указал, что на данный момент приоритетом администрации Байдена остается артиллерийская война, которую украинские войска ведут на востоке страны.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь им добиться успеха в бою, в котором они участвуют, и использовать системы вооружения, которые им понадобятся для успеха в этом бою", - сказал он. - "Что касается прогнозирования того, что мы будем делать с обучением летчиков через месяцы или годы, я не рискну этого делать".

Получение вооруженными силами Украины любых современных истребителей означало бы масштабную модернизацию. Украинские официальные лица в течение нескольких месяцев искали способы укрепить ВВС своей страны, которые во время войны нечасто поднимались в воздух и вынуждены прибегать к различным маневрам, чтобы избежать русских зенитных ракет.

Генерал Браун как командующий ВВС США сказал, что дискуссия отчасти вызвана "отсутствием понимания того, куда намерена двигаться Украина и что мы сможем им дать там, где они могут оказаться".