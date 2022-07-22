Нидерланды вслед за Германией объявили об исчерпании военных ресурсов для Украины

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Выделение Украине вооружений и техники из собственных запасов сильно отражается на обороноспособности стран Европы, не исключено, что в ближайшее время количество военной помощи упадет в разы. Все больше стран заявляют об исчерпании возможностей оказывать помощь Киеву.

Вслед за Германией, объявившей о заканчивающихся запасах оружия для Украины, с аналогичным заявлением выступили и Нидерланды. В Минобороны страны подчеркнули, что оказывая помощь Киеву и передавая Зеленскому военную технику, Нидерланды ухудшают состояние собственной обороны, поскольку вся военная помощь идет из арсеналов армии, а они не бездонные.

Как заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат, Нидерланды подошли к пределу своих возможностей по оказанию помощи Украине, отправив все, что можно. Они, конечно хотят и дальше помогать, но делать это все труднее и труднее. В общем, если по-простому, то в Амстердаме пообещали Зеленскому и дальше его поддерживать, но теперь все больше на словах.

Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой] (...) В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти

- заявил Кристоф ван дер Мат.

Ранее с аналогичным заявлением выступила министр обороны Германии Кристен Ламбрехт, заявившая об исчерпании военных ресурсов для Украины. По ее словам, у Бундесвера заканчиваются вооружения, которые немцы могли бы поставить Украине без ущерба для обороноспособности страны, поэтому требовать от ФРГ поставок оружия не нужно. А в остальном немцы продолжат поддерживать Зеленского в его желании "победить Россию".