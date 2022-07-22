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РИА Новости

Отказавшихся от службы в ВСУ поощрят, заявили в Запорожской области

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. После завершения боевых действий граждан, отказавшихся служить в ВСУ и осужденных украинскими властями, восстановят в правах и поощрят. Об этом заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Так он прокомментировал сообщение об отказе мобилизованных жителей Украины ехать в зону боевых действий. В Минобороны РФ отметили, что киевские власти арестовали ряд отказавшихся исполнять приказ военнообязанных.

"После освобождения пост-украинского пространства от власти нацистов и наркоманов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом (Владимира, – ред.) Зеленского за уклонение от службы в вооруженных силах Украины (ВСУ), а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", – написал Рогов в Telegram.

Ранее радио Sputnik сообщило, что запорожские фермеры заявили о намеренном обстреле украинскими войсками пшеничных полей.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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