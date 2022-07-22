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Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору концерна «Алмаз-Антей»

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Ян Новиков
Ян Новиков.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Героя Российской Федерации гендиректору концерна «Алмаз-Антей» Яну Новикову, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

«За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, "Золотой Звезды" удостоен генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков», — рассказали в военном ведомстве.

Агентство напоминает, что «Алмаз-Антей» разрабатывает и производит системы ПВО-ПРО, в частности, С-300, С-400, С-500 и другие.

В мае 2021 года американское издание 19FortyFive объяснило, почему российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» оказываются «смертоносными». Согласно публикации, данные ЗРС, называемые убийцами Военно-воздушных сил (ВВС), могут использоваться «для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также применяться против наземных объектов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Шойгу Сергей
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