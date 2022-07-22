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Военное обозрение

Названы сроки начала испытаний нового комплекса связи для истребителей Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит модернизированный комплекс связи, работы ведет НПП "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника". Комплекс выходит на этап испытаний.

Модернизированный комплекс связи для Су-57 создан, в настоящее время изготавливаются опытные образцы, которые будут испытаны в составе самолета. Как сообщила пресс-служба холдинга, тестирование планируется начать осенью этого года. Более подробной информации нет.

Опытные образцы модернизированного комплекса связи находятся в стадии изготовления, на середину осени планируется проведение их испытаний, в том числе и в составе самолета Су-57

- приводит ТАСС сообщение "Росэлектроники".

О том, что российский истребитель Су-57 получит модернизированный комплекс связи, было объявлено ровно год назад на проходящем в Жуковском авиасалоне МАКС-2021. Тогда холдинг "Росэлектроника" заявил о начале работ над усовершенствованной версией комплекса связи С-111 истребителей пятого поколения Су-57.

В результате проведенных работ комплекс С-111 должен стать более легким и компактным, кроме того, его каналы связи смогут принимать и передавать информацию на большее расстояние, также повысится их надежность. Передача данных станет проходить значительно быстрее.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В настоящее время истребитель поступает в войска с двигателем первого этапа, до конца 2024 года будет поставлено 22 истребителя СУ-57 из 76, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году. На Су-57 должны быть перевооружены три авиационных полка. Первый серийный истребитель был получен в декабре 2020 года.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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