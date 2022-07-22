Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России

Ижевск. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи технологического суверенитета страны.

"Станкостроение - в фокусе нашего внимания... Сегодня все утраченные компетенции надо не просто восстановить, а нужно сегодня поставить амбициозные задачи восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать самую важную задачу, о которой говорил президент, это технологический суверенитет нашей страны", - заявил Мишустин в четверг в ходе посещения концерна "Калашников" в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова.

Он похвалил концерн за то, что он с Минпромторгом делает "программу расширения НИОКРов и возможностей быть центром компетенций направлений совершенно разных", и что очень важно, занимается станкостроением.

Бренд "Калашников" известен во всем мире, и не только продукцией оборонного назначения, отметил премьер.

"Сегодня мы видели специальные модули: это и кухонное оборудование, и пожалуйста, все что угодно, из достаточно надежных и крепких материалов. Это и мониторинговые системы, это и беспилотные летательные аппараты. Но что очень меня обрадовало, это новые инструменты, это металлорежущие станки, это станки с числовым программным управлением, и очень большая технологическая линейка новых идей", - сказал Мишустин.

В частности, он отметил технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам механообработки материалов. "Это самое важное направление. Сложной геометрической формы материалы можно будет изготовлять очень быстро", - сказал Мишустин.

Главе правительства показали токарно-винторезный станок 250 ИТВ и вертикально-фрезерный станок, шарико-винтовую передачу.

Также Мишустин посмотрел детали, изготовленные по МИМ технологии. Эта технология инжекционного литья металл-наполненных полимерных композиций. Преимущества ее применения: возможность производства деталей сложной геометрической формы, широкий выбор конструкционных материалов, минимальный объём финишной обработки, высокая производительность, снижение себестоимости в сравнении с механической обработкой на 10-50%, снижение трудоёмкости до 90% от трудоемкости механической обработки.

Премьер осмотрел и передвижные автономные санитарно-гигиенический и кухонный модули, которые предназначены для быстрого развёртывания необходимой инфраструктуры на неосвоенных территориях.

АО "Концерн "Калашников" - один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.

В настоящее время в концерне трудоустроено более 9 тыс. человек, завод входит в тройку лидеров по уровню заработной платы среди предприятий Удмуртии.