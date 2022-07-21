Как получить лицензию на право проведение экспертизы ПБ в 2022 году?

Деятельность компании в качестве эксперта промышленной безопасности (ПБ) подлежит обязательному лицензированию на основании ФЗ РФ № 99 (от 04.05.2011) и ПП РФ № 1477 (от 16.09.2020). Оформить разрешительный документ можно в Ростехнадзоре. Экспертная деятельность без лицензии влечет административное наказание.

Кому нужно получать лицензию

Заниматься экспертизой промышленной безопасности компания может только после получения лицензии от Ростехнадзора. Законом предусмотрено шесть видов экспертной деятельности, подлежащих лицензированию (ПП РФ 1477 от 16.09.2020). Например, экспертиза ПБ техустройств, зданий и сооружений, задействованных на опасных производствах.

Всего существует 4 группы объектов в зависимости от степени их опасности. Проведение экспертиз необходимо для первых трех.

Требования к соискателям

Чтобы компания смогла получить лицензию, она должна соответствовать ряду условий.

Требования относительно персонала:

В штате компании числится не менее 3х экспертов в области промышленной безопасности, имеющих высшее специальное (техническое) образование.

Сотрудники прошли обучение по программе Ростехнадзора и получили свидетельства первой категории после успешной аттестации.

Минимум для одного из экспертов компания-соискатель должна быть основным местом работы. Двум другим разрешено работать в ней по совместительству.

Эксперты обладают достаточной квалификацией для проведения экспертизы объектов, которым присвоен с I по IV класс опасности.

Дополнительные требования предъявляются к материальной оснащенности компании:

Постановка на баланс жилых и нежилых помещений, которыми фирма владеет на правах собственности.

Наличие у предприятия материальной и информационной базы, с помощью которых может проводиться экспертиза ПБ.

Порядок получения

Лицензию на проведение ПБ оформляют в структурном подразделении Ростехнадзора. Документ выдают на основании заявления только юридическим лицам.

Оформление проходит в несколько этапов:

Компания подготавливает необходимый пакет документов и обеспечивает соблюдение требований относительно наличия экспертов в штате. Представитель организации подает документы и заявку на получение лицензии в Центральный аппарат или территориальное подразделение Ростехнадзора. Если перечень исчерпывающий, заявителю вручают расписку о принятии. А документы передают в лицензионный отдел ведомства. Представленные сведения проверяют на предмет соответствия нормативным требованиям. Если каких-то документов недостает или изложенная в них информация не удовлетворяет некоторым условиям, заявителю направляют соответствующее письменное уведомление. В таком случае нужно исправить недочеты и подать заявку заново. Если документы в порядке, их передают в территориальное представительство ведомства. Сотрудники Ростехнадзора направляют заявителю письменное уведомление о необходимости прохождения предлицензионной проверки. В документе указывается дата, время и место ее проведения. В указанный срок инспектор ведомства наносит визит в организацию. В ходе проверки он сверяет подлинники документов с переданными копиями. Беседует с экспертами и руководством компании. По результатам инспекционной проверки инспектор составляет Акт, в котором фиксирует перечень изученных документов. И вывод о соответствии или несоответствии их нормативным требованиям. Акт отсылают в центральный аппарат ведомства. Если выводы инспектора неудовлетворительные, заявителю направляют уведомление об отказе в лицензии с обоснованием. Тогда компания может подать новую заявку после устранения недостатков. При отсутствии замечаний документы пересылают в Управление той отрасли, в которой заявитель намерен осуществлять экспертизу ПБ. В отраслевом Управлении еще раз изучают представленную документацию. Особый акцент делается на проверке квалификации экспертов. При отсутствии замечаний лицензионный отдел подготавливает и выдает лицензию заявителю.

Процесс получения в среднем занимает около 45 рабочих дней. Но может затянуться по причине неполного комплекта документов, несоответствия представленных сведений и т.д.

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Направить заявление в Ростехнадзор можно следующими способами:

Передать лично в службу одного окна (приема заявок) по адресу центрального аппарата в Москве или в территориальном представительстве.

Отправить заказной корреспонденцией.

Направить в электронной форме через портал Госуслуг.

Можно также воспользоваться услугами фирм-посредников, которые подготовят пакет документов и сами подадут заявку.

Какие нужны документы

Помимо заявления установленного образца заинтересованное лицо должно представить в Ростехнадзор комплект документов:

Доверенность на право представлять интересы компании с подписью руководителя и печатью для документов.

Квитанция об уплате госпошлины за оформление лицензии.

Копии уставных документов компании (Устав, приказ о назначении руководителя и т.д.).

Выписка из ЕГРЮЛ.

Копия ИНН компании.

Копия информационного письма Росстата о присвоении статистических кодов.

Копии дипломов о высшем образовании минимум трех экспертов.

Копия трудовой книжки минимум одного эксперта, для которого компания – основное место работы.

Копии приказов руководителя о приеме на работу экспертов.

Копии свидетельств о прохождении аттестации по результатам обучения в Ростехнадзоре для всех экспертов в штате.

Квалификационные документы экспертов в области ПБ.

Выписка из ЕГРН о праве собственности компании на объекты жилой и нежилой недвижимости.

Копия паспорта лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК), если на предприятии имеется своя собственная. Или договор со сторонней ЛНК на выполнение работ при ее отсутствии на предприятии.

Копия свидетельства об аттестации ЛНК.

Неправильно сформированный пакет документов может стать причиной отказа в выдаче лицензии Ростехнадзором. Важно, чтобы комплект был полным, и на все копии были бы удостоверены подписями ответственных лиц и печатями.

Переоформление лицензии

Лицензия на проведение ЭПБ не предполагает ограничения по срокам действия. Но только при условии, что лицензиат не меняет сферу приложения своей деятельности и реквизиты.

В каких случаях необходимо переоформление лицензии:

Изменились основные реквизиты владельца лицензии (наименование, правовая форма, юридический адрес и т.д.),

Лицензиат намерен расширить перечень разрешенных к проведению экспертиз.

Переоформление лицензии не имеет существенных отличий от процедуры ее первичного получения. Это значит, компания-соискатель обязана подать заявку в Ростехнадзор и пройти все этапы проверки. Можно лишь рассчитывать, что при наличии старой лицензии инспекторы будут чуть более лояльны.

Приостановление и прекращение действия лицензии

Временно приостановить и отозвать лицензию на право проведения ЭПБ можно в добровольном и принудительном порядке. В первом случае достаточно подачи заявления в Ростехнадзор от имени руководства компании-лицензиата.

Во втором случае требуется решение суда или контролирующих органов. Приостановить лицензию могут до устранения некоторых несоответствий требованиям, предъявляемым лицензиату. Например, в случае увольнения из компании одного из экспертов.

Действие лицензии могут прекратить при обнаружении грубых нарушений в сфере проведения экспертизы ПБ.