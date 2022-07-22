Войти
ИноСМИ

Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО

341
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости Дмитрий Виноградов

Российские и белорусские ЗРК С-400 проводят учения по боевой готовности на передней линии НАТО

Развернутые в Белоруссии российские ЗРК С-400 будут задействованы в учениях, сообщает Military Watch Magazine. Этот комплекс ценится за низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентными оборонительными возможностями боевой авиации, отмечает автор статьи.

После развертывания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Белоруссии и объявления о том, что эти системы будут приобретены в большем количестве белорусской армией, 15 июля Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении учений по боевой готовности подразделений С-400.

Белоруссия остается единственным военным союзником России в Европе, причем обе страны тесно интегрировали свои вооруженные силы после предполагаемых попыток Запада свергнуть белорусское правительство в 2020 году и введения западными державами экономических санкций в отношении Минска.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и ПВО на 2021/2022 годы было проведено учение войск противовоздушной обороны по боевой готовности под руководством командующего войсками ВВС и ПВО… Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны высоко оценил действия команд зенитно-ракетных комплексов С-400, участвовавших в учениях… военнослужащие совместного [белорусско-российского] центра боевой подготовки впервые участвовали в таких учениях”, - сообщили в пресс-службе министерства.

“В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены", - добавили в ведомстве.

С-400 считается самой мощной многоцелевой системой противовоздушной обороны наземного базирования в мире, наряду с более новыми и мобильными системами С-300В4 и С-500 большей дальности действия. Его развертывание в Белоруссии в январе 2022 года было осуществлено параллельно с передислокацией туда подразделений истребителей Су-35С с Дальнего Востока России, что укрепило российские силы на западном фланге страны с НАТО

Ракетный комплекс может поражать цели со скоростью 14 Махов на расстоянии до 400 км. Белорусские источники неоднократно указывали, что в будущем можно было бы рассмотреть вопрос о приобретении ЗРК С-500, чему может способствовать постепенное слияние вооруженных сил двух стран.

С-400 особенно ценится за его очень низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентными оборонительными возможностями боевой авиации, что привело к значительным приобретениям этих систем российскими военными с целью компенсировать небольшой парк истребителей и перехватчиков страны по сравнению с количеством этих самолетов в распоряжении НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
С-300
С-300В
С-400 Триумф
С-500
Су-35С
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
11.01.2021
Чжунго цзюньван (Китай): Россия подвела итоги «успеваемости» в строительстве аэрокосмических сил
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
24.12.2014
Год преображения армии
20.09.2013
ПВО России прикрывает только полстраны
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 04:42
  • 66
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 22.07 04:31
  • 29394
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.07 02:13
  • 1
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 01:22
  • 1
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 22.07 01:18
  • 9
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 21.07 16:50
  • 0
Производство украинских беспилотников переехало в Польшу
  • 21.07 13:04
  • 1
На самарском заводе «Авиакор» приступили к сборке четырех фюзеляжей для турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога»
  • 21.07 11:31
  • 0
Польша заявляет о рекордной выставки вооружений в Кельце
  • 21.07 11:01
  • 2
Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 21.07 10:31
  • 1
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
  • 21.07 10:26
  • 1
АПЛ "Дмитрий Донской" будет решать задачи в составе ВМФ как минимум до 1 декабря
  • 21.07 10:21
  • 1
Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил обещанные дополнительно шесть САУ CAESAR на Украину
  • 21.07 10:17
  • 1
Германия отдала себя на милость России
  • 21.07 09:47
  • 1
«От Казахстана удара в спину мы не ждем, но подстраховаться надо»
  • 21.07 09:33
  • 1
Сибирь прикроют модернизированными «Фаворитами»