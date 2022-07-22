Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО

Российские и белорусские ЗРК С-400 проводят учения по боевой готовности на передней линии НАТО

Развернутые в Белоруссии российские ЗРК С-400 будут задействованы в учениях, сообщает Military Watch Magazine. Этот комплекс ценится за низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентными оборонительными возможностями боевой авиации, отмечает автор статьи.

После развертывания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Белоруссии и объявления о том, что эти системы будут приобретены в большем количестве белорусской армией, 15 июля Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении учений по боевой готовности подразделений С-400.

Белоруссия остается единственным военным союзником России в Европе, причем обе страны тесно интегрировали свои вооруженные силы после предполагаемых попыток Запада свергнуть белорусское правительство в 2020 году и введения западными державами экономических санкций в отношении Минска.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и ПВО на 2021/2022 годы было проведено учение войск противовоздушной обороны по боевой готовности под руководством командующего войсками ВВС и ПВО… Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны высоко оценил действия команд зенитно-ракетных комплексов С-400, участвовавших в учениях… военнослужащие совместного [белорусско-российского] центра боевой подготовки впервые участвовали в таких учениях”, - сообщили в пресс-службе министерства.

“В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены", - добавили в ведомстве.

С-400 считается самой мощной многоцелевой системой противовоздушной обороны наземного базирования в мире, наряду с более новыми и мобильными системами С-300В4 и С-500 большей дальности действия. Его развертывание в Белоруссии в январе 2022 года было осуществлено параллельно с передислокацией туда подразделений истребителей Су-35С с Дальнего Востока России, что укрепило российские силы на западном фланге страны с НАТО

Ракетный комплекс может поражать цели со скоростью 14 Махов на расстоянии до 400 км. Белорусские источники неоднократно указывали, что в будущем можно было бы рассмотреть вопрос о приобретении ЗРК С-500, чему может способствовать постепенное слияние вооруженных сил двух стран.

С-400 особенно ценится за его очень низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентными оборонительными возможностями боевой авиации, что привело к значительным приобретениям этих систем российскими военными с целью компенсировать небольшой парк истребителей и перехватчиков страны по сравнению с количеством этих самолетов в распоряжении НАТО.