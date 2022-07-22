Войти
Lenta.ru

В России рассказали о «взрывоопасности» украинского «Булата»

343
0
0
Танк Т-64БМ "Булат"
Танк Т-64БМ "Булат".
Источник изображения: rg.ru

Попадание противотанкового снаряда по украинскому танку Т-64БМ «Булат» привело к срабатыванию динамической защиты, которая повредила ходовую часть машины. В публикации «Российской газеты» боевую машину назвали «взрывоопасной».

Последствия попадания показали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Форпост». Отмечается, что после попадания боеприпаса сработала динамическая защита «Нож».

«Ее взрыв был настолько мощным, что сильно повредил левую надгусеничную полку, сорвал бортовой экран и разорвал гусеничную ленту», — пишет издание.

Т-64БМ является модернизацией советского танка Т-64БВ. «Булат» получил встроенную динамическую защиту «Нож» и систему управления огнем 1А45 «Иртыш». Танк приняли на вооружение Украины в 2004 году.

В июне военный эксперт Алексей Леонков заявил, что западные страны беспокоятся из-за российских танков. Он отметил, что в боекомплект Т-90 входят снаряды, пробивающие до метра брони.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
06.05.2022
Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
29.06.2015
Осколки щита Родины: какое оружие производят бывшие республики СССР
10.09.2014
Гендиректор завода Малышева: "По огневой мощи танков Россия ничего нового за 20 лет не изобрела"
25.06.2014
Оборонная промышленность на постсоветском пространстве. Часть III
02.12.2011
ОАО «Завод им. Малышева» в декабре передаст СВ Украины 10 ОБТ Т-64БМ «Булат»
04.04.2011
Танковая промышленность России сделала шаг назад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 04:42
  • 66
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 22.07 04:31
  • 29394
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.07 02:13
  • 1
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 01:22
  • 1
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 22.07 01:18
  • 9
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 21.07 16:50
  • 0
Производство украинских беспилотников переехало в Польшу
  • 21.07 13:04
  • 1
На самарском заводе «Авиакор» приступили к сборке четырех фюзеляжей для турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога»
  • 21.07 11:31
  • 0
Польша заявляет о рекордной выставки вооружений в Кельце
  • 21.07 11:01
  • 2
Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 21.07 10:31
  • 1
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
  • 21.07 10:26
  • 1
АПЛ "Дмитрий Донской" будет решать задачи в составе ВМФ как минимум до 1 декабря
  • 21.07 10:21
  • 1
Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил обещанные дополнительно шесть САУ CAESAR на Украину
  • 21.07 10:17
  • 1
Германия отдала себя на милость России
  • 21.07 09:47
  • 1
«От Казахстана удара в спину мы не ждем, но подстраховаться надо»
  • 21.07 09:33
  • 1
Сибирь прикроют модернизированными «Фаворитами»