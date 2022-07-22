В России рассказали о «взрывоопасности» украинского «Булата»

Попадание противотанкового снаряда по украинскому танку Т-64БМ «Булат» привело к срабатыванию динамической защиты, которая повредила ходовую часть машины. В публикации «Российской газеты» боевую машину назвали «взрывоопасной».

Последствия попадания показали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Форпост». Отмечается, что после попадания боеприпаса сработала динамическая защита «Нож».

«Ее взрыв был настолько мощным, что сильно повредил левую надгусеничную полку, сорвал бортовой экран и разорвал гусеничную ленту», — пишет издание.

Т-64БМ является модернизацией советского танка Т-64БВ. «Булат» получил встроенную динамическую защиту «Нож» и систему управления огнем 1А45 «Иртыш». Танк приняли на вооружение Украины в 2004 году.

В июне военный эксперт Алексей Леонков заявил, что западные страны беспокоятся из-за российских танков. Он отметил, что в боекомплект Т-90 входят снаряды, пробивающие до метра брони.