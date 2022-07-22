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Военное обозрение

Новую версию барражирующего боеприпаса «Ланцет» начали применять в ходе СВО на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения российской армии, участвующие в специальной военной операции на Украине, начали применять модернизированные дроны-камикадзе "Ланцет". Боевая часть повышенного могущества позволяет наносить больший урон, чем у базовой версии беспилотника.

Модернизированный вариант барражирующего боеприпаса "Ланцет" поступил на вооружение российских войск, принимающих участие в спецоперации на Украине. В отличие от базовой версии, новый дрон-камикадзе имеет увеличенную продолжительность полета и большую массу боевой части. Как сообщил информированный источник, новый "Ланцет" может находиться в воздухе до одного часа, а масса бовой части составляет 5 кг, что позволяет гарантированно поражать бронетехнику и личный состав противника.

Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограммов, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона

- приводит РИА Новости слова источника.

О том, что в России создана глубоко модернизированная версия барражирующего боеприпаса "Ланцет", сообщалось в феврале этого года, как раз перед началом спецоперации на Украине. Тогда же стало известно, что новый дрон-камикадзе прошел испытания в Сирии, но разработчик характеристики беспилотника не раскрывал. Было известно, что новая версия "Ланцета" отличается от базовой модели "обновленной аэродинамикой" - на дрон установили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвостовой части, тогда как у предыдущей модели было два симметричных X-образных крыла. Кроме того, модернизированный "Ланцет-3" получил боевую часть повышенного могущества, а также увеличенную дальность и продолжительность полета.

В базовой версии "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, при этом масса боевой части составляет 3 кг, что и отражено в названии. Скорость от 80 до 110 км/час, может поражать цели в радиусе 40 км от оператора. Для наведения используются три системы: координатная, с помощью оптико-электронных средств и комбинированная. Беспилотник оснащен телевизионным каналом, передающим изображение цели и позволяющем подтвердить ее поражение. Взрыватель - предконтактный.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Проекты
БПЛА
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