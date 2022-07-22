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Последствия удара шестью ракетами HIMARS сняли на видео

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Последствия удара сразу шестью ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовало агентство Avia.pro.

Военнослужащие зафиксировали одновременный удар сверхзвуковыми ракетами системы M142 HIMARS, в результате которого была поражена огромная площадь. По данным портала, в общей сложности количество боевых поражающих элементов от ракет превысило один миллион.

О месте, где именно были сняты кадры, не уточняется, однако американское вооружение оказалось с достаточно мощным разрушительным эффектом. При этом российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вполне справляются с перехватом ракет, отмечается в публикации.

20 июля стало известно, что США поставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS. Также в новый пакет помощи от Вашингтона, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

В The Washington Post назвали большие поставки РСЗО HIMARS для Вооруженных сил Украины главным приоритетом лета и осени этого года для США и НАТО, однако отметили, что эффект от такой инициативы будет ощутим лишь следующей весной.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
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