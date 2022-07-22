Российские спецподразделения применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку «Сумрак»

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Подразделения специального назначения российских вооруженных сил, участвующие в специальной военной операции на территории Украины, первый раз использовали в реальных боях винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которая считается самой дальнобойной винтовкой в мире. Известно, что российские снайперы действовали с этой винтовкой под Харьковом и Киевом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых ведомствах.

Новую винтовку использовали редко, поскольку не всегда местность была подходящей для применения такого оружия. Военные называют главными достоинствами винтовки «Сумрак» мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на большие расстояния. Эти достоинства делают винтовку крайне интересной для использования подразделениями спецназа и военной разведки.

Однако винтовка отличается достаточно большим весом. Военные говорят, что она сопоставима с АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). Еще один минус – дорогие патроны, которые довольно сложно найти, особенно в условиях специальной военной операции. Кстати, раньше российские силовые структуры не распространялись о том, что винтовка «Сумрак» применяется на Украине.

Снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная, сокращенно СВЛК-14С, была разработана в 2012 году. Ее создали специалисты частной компании Lobaev Arms. Новая винтовка быстро получила известность в качестве самой дальнобойной снайперской винтовки в мире. Так, в 2017 году из нее поразили цель на расстоянии в 4 210 метров. С тех прошло уже пять лет, но иностранным производителям так и не удалось побить рекорд российского «Сумрака». Например, британская снайперская винтовка L115A3 в два раза уступает обычной для российской винтовки дальности стрельбы в 3000 метров.

Также известно, что кучность стрельбы составляет 0,4 угловых минуты. Весит винтовка 9,7 кг. Ее можно применять при температуре от минус 35 до плюс 55 градусов Цельсия. Она рассчитана на патрон 408 Cheytac (10,36х77 мм).

Сама винтовка изготовлена из авиационного алюминия, нержавеющей стали и имеет усиленную многослойную ложу, изготовленную из углепластика, кевлара, стекловолокна.

Нет сомнений, что спецоперация на Украине поможет российским военным увидеть все реальные плюсы и минусы винтовки «Сумрак» в реальных боевых условиях, а не на полигоне. Это позволит сделать соответствующие выводы и отечественным оружейникам.