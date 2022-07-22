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РИА Новости

Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине.

Военнослужащие выдвинулись на огневые позиции и получили координаты от беспилотников. Они нанесли ракетный удар по полевому складу украинских войск с американскими гаубицами М777.

Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от десяти до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и скорость развертывания.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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