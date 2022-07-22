Войти
РИА Новости

ВСУ начали "минную войну" на харьковском направлении, пишут СМИ

357
0
0
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Украинские военнослужащие дистанционно минируют территории на харьковском направлении, используя "Лепестки" – противопехотные мины ПФМ-1, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, в районе села Избицкое Харьковской области – вблизи российской границы – "разбросаны целые плантации" опасных устройств.

Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские силовики применяют постоянно.

Собеседники журналиста отметили, что "Лепесток" – "самая подлая" мина. Небольшой размер и камуфлированная окраска делают ее незаметной в траве или среди обломков разрушенных зданий.

При детонации ПФМ-1 не убивает человека сразу, а наносит ему тяжелые увечья нижних конечностей.

Ранее радио Sputnik рассказало о первых результатах расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
04.02.2022
Вот как Россия уничтожит украинские войска за десять секунд
26.11.2020
Американские истребители вооружили советскими ракетами
06.06.2019
Украинско-турецкий противотанковый боевой модуль Serdar успешно прошел испытания
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
18.05.2015
Россия и Франция разошлись в цене разрыва контракта по «Мистралям»
21.05.2013
Как Сергей Чемезов взял под контроль и приватизировал титанового монополиста
25.02.2010
"Антонов" разработает новый транспортный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 04:42
  • 66
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 22.07 04:31
  • 29394
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.07 02:13
  • 1
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 01:22
  • 1
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 22.07 01:18
  • 9
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 21.07 16:50
  • 0
Производство украинских беспилотников переехало в Польшу
  • 21.07 13:04
  • 1
На самарском заводе «Авиакор» приступили к сборке четырех фюзеляжей для турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога»
  • 21.07 11:31
  • 0
Польша заявляет о рекордной выставки вооружений в Кельце
  • 21.07 11:01
  • 2
Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 21.07 10:31
  • 1
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
  • 21.07 10:26
  • 1
АПЛ "Дмитрий Донской" будет решать задачи в составе ВМФ как минимум до 1 декабря
  • 21.07 10:21
  • 1
Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил обещанные дополнительно шесть САУ CAESAR на Украину
  • 21.07 10:17
  • 1
Германия отдала себя на милость России
  • 21.07 09:47
  • 1
«От Казахстана удара в спину мы не ждем, но подстраховаться надо»
  • 21.07 09:33
  • 1
Сибирь прикроют модернизированными «Фаворитами»