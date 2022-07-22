ВСУ начали "минную войну" на харьковском направлении, пишут СМИ

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Украинские военнослужащие дистанционно минируют территории на харьковском направлении, используя "Лепестки" – противопехотные мины ПФМ-1, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, в районе села Избицкое Харьковской области – вблизи российской границы – "разбросаны целые плантации" опасных устройств.

Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские силовики применяют постоянно.

Собеседники журналиста отметили, что "Лепесток" – "самая подлая" мина. Небольшой размер и камуфлированная окраска делают ее незаметной в траве или среди обломков разрушенных зданий.

При детонации ПФМ-1 не убивает человека сразу, а наносит ему тяжелые увечья нижних конечностей.

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