Антироссийские санкции сотрясли Запад. Путин добивается своего

Путин использует нерешительность Запада для достижения своих целей на Украине

Newsweek пишет, что на Западе нарастают усталость и страх перед антироссийскими санкциями. Автор считает, что "санкционного блицкрига" не получилось. Рестрикции Запада не останавливают Путина на Украине.

Западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы разрушить ее экономику, изолировать ее самых могущественных олигархов и вызвать в Москве неприемлемый уровень внутренних волнений.

Вместо этого трясет сам Запад.

Российская спецоперация на Украине и связанные с ней санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую и стойкую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неуверенность в наличии поставок природного газа на отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель. В Европе нарастает политическая неопределенность, последним подтверждением которой является отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины, и разногласия в итальянском правительстве.

Эти проблемы вызывают вопросы о силе и долговечности западной поддержки Украины в ее конфликте с Россией — страной, которая, по данным Еврокомиссии остается основным поставщиком нефти, природного газа и твердого ископаемого топлива в ЕС.

"Все, с кем я разговаривал, боятся того, что может произойти в ближайшие несколько месяцев, — сказал Брюс Стоукс, приглашенный старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла. — С высокими ценами на энергоносители и разными экономическими ситуациями в разных европейских странах не станет ли здешняя общественность меньше поддерживать твердую позицию, которую мы совместно заняли в отношении России и ее спецоперации на Украине?"

Неопределенность, созданная украинским кризисом и связанными с ним санкциями, на самом деле может пойти на пользу Владимиру Путину.

"В какой-то степени нынешний хаос служит интересам Путина", — сказал в интервью The Atlantic Уильям Бернс, бывший заместитель госсекретаря США и нынешний директор Центрального разведывательного управления.

Он считает, что, когда внутренняя неопределенность на Западе высока и граждане теряют доверие к традиционным институтам в демократических государствах, выигрывают такие авторитарные противники, как Россия. "Все это служит интересам России и Путина, — добавил он. — Чем более хаотична и противоречива картина на Западе, тем больше пространства для маневра, по мнению Путина, у него есть, и тем менее эффективным, вероятно, будет противодействие Запада российской агрессии".

С тех пор, как 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, Запад принял ряд санкций, чтобы наказать Кремль. Прежде всего это коснулось отключения России от платежной клиринговой сети SWIFT и прекращения основных экспортных операций.

В дополнение к этим санкциям, направленным против правительства, по оценкам Белого дома, с февраля нынешнего года более тысячи американских и транснациональных компаний решили прекратить или приостановить свою деятельность в России, закрыв тысячи рабочих мест и сократив производство на миллиарды долларов.

Когда эти санкции были только введены, политики в НАТО ожидали, что "быстро сведут на нет все экономические достижения России за последние 15 лет".

И действительно, в результате санкций российская экономика в определенной степени пострадала.

Внешняя торговля упала, а уровень бедности вырос. Инфляция подскочила почти до 14,5%, а товары и материалы стали более дефицитными. Согласно опросу, проведенному Reuters ожидается, что российский ВВП сократится в этом году на 7,1%.

Но хотя санкции негативно повлияли на отдельные секторы российской экономики, до сих пор нельзя дать однозначную оценку их общему воздействию на нее.

Отвечая на вопрос, были ли западные санкции успешными, российский политолог Илья Матвеев сказал американскому общественному радио NPR, что это зависит от применяемых критериев: если об их эффективности судить по тому, в какой мере санкции удержали Путина от продолжения спецоперации на Украине, то они не увенчались успехом.

"Путин полон решимости продолжать свою операцию на Украине, и ментально он абсолютно готов к длительному конфликту, — сказал Матвее. — Санкции как таковые не могут изменить его позицию".

Матвеев добавил, что санкции не привели к немедленному экономическому коллапсу России, как первоначально прогнозировали некоторые эксперты.

После падения до рекордно низкого уровня в феврале после первого раунда санкций российский рубль в июне восстановился до семилетнего максимума. По данным Bloomberg, в этом году это лучшая валюта в мире.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, несмотря на значительное снижение объемов российского экспорта, доходы от нефти и газа, крупнейшего торгового актива России, в этом году выросли почти на 80%.

На слушаниях в Подкомитете Сената США по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности в июне старшего советника госдепартамента США Амоса Хохштейна спросили, получает ли Москва сейчас больше доходов на продаже нефти и газа, чем за пару месяцев до начала спецоперации.

"Я не могу этого отрицать", — сказал Хохштейн законодателям.

"Мы не ожидали, что положительное сальдо счета текущих операций России действительно вырастет, потому что они зарабатывают так много денег на экспорте нефти", — добавил он.

Эти потоки доходов в сочетании с низкими внешними долговыми обязательствами позволили России пока избежать наихудших последствий международных санкций, сказал Михаил Алексеев, экономист из Индианского университета.

"Они не будут голодать. Никакого голода в России не будет, — сказал он NPR. — Просто те товары, которые они могут производить и потреблять, будут становиться все проще".

Алексеев сказал, что оценка эффективности санкций зависит от рассмотрения времени их действия.

"Если цель состоит в быстром и полном крахе российской экономики, то нет, санкции не работают, потому что российская экономика продолжает функционировать, — сказал он. — Но если цель состоит в том, чтобы со временем экономически ослабить Россию, то санкции работают на 100%".

К сожалению, у сторонников санкций может не хватить времени и терпения.

В интервью Newsweek посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что западные санкции приведут к обратным результатам.

"Планы задушить нашу страну санкциями не работают, — сказал он. — Бездумное введение ограничений против нас только усугубляет ситуацию в экономике США".

"Таким образом получается, что в антироссийской лихорадке, — добавил он, — Вашингтон готов стрелять себе в ногу и танцевать одновременно. Это выглядит абсурдно".

Хотя президент Байден и пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", недавние опросы общественного мнения показывают, что рост цен на продукты питания и энергоносители в США — почти на 9% и 7,5% в годовом исчислении соответственно — снижает общественную поддержку антироссийских санкций.

"Безусловно, многие люди у нас в стране втайне предполагали, что конфликт закончится очень быстро", — сказал Стоукс.

Но поскольку спецоперация на Украине идет уже пятый месяц, годовой уровень инфляции в США за 12 месяцев, закончившихся в июне 2022 года, согласно usinflationcalculator. com, составляет 9,1% — это самый высокий показатель с 1981 года (тогда было 10,33%), первого года президентства Рональда Рейгана (данные macrotrends. net).

Результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Morning Consult, показывают, что сейчас уже менее половины американцев (47%) поддерживают антироссийские санкции, если они вызывают рост цен на товары внутри страны. В апреле таких избирателей было 56%. Еще меньше американцев, всего 44%, считают, что их страна обязана защищать Украину.

Сенатор Крис Кунс, член сенатского комитета по международным отношениям, присутствовавший на саммите НАТО в Мадриде в прошлом месяце, считает эти изменения в настроениях американцев серьезной проблемой.

"Меня беспокоит фактор усталости населения в самых разных странах из-за экономических издержек санкций и других неотложных проблем", — сказал Кунс The New York Times.

Стоукс из немецкого фонда Маршалла согласился, что это вопрос времени.

"Сейчас, когда Россия явно ужесточает свою военную стратегию на Украине, мы должны рассчитывать на эффект от наших экономических санкций лишь в долгосрочной перспективе, надеясь, что со временем мы сможем подорвать их стратегию", — сказал он.

"Но, как сказал мне один европейский политик, — добавил Стоукс, — хотя сам я за санкции, но мои избиратели ведь должны отапливать свои дома".

Автор: Джален Смол (Jalen Small)

Комментарии читателей Newsweek

Greg Gibbons

Я сторонник Влада Путина и белой христианской России. Я не поддерживаю еврея-трансвестита Зеленского или кого-либо из его американских покровителей из Бруклина или Лонг-Айленда... Моя жена Рошана из Краун-Хайтс такого же мнения... И уж точно я не поддерживаю Джо Байдена и всех этих парней, который финансировали и тянули его в президентство в 2020 году.

Kevin Barsi

Что случилось с Советским Союзом в Афганистане? Разве не планировалась та война для того, чтобы обескровить Советы? Хорошо, что это не совсем то, что сейчас происходит на Западе.

Rayne Hell

Запад сам себя заставляет истекать кровью со своими глупыми членовредительскими санкциями.

David Morris

А я вам скажу, что произойдет. Если проиграет Украина, то она во всем обвинит евреев. Ведь Зеленский сам еврей.

Если проиграет Россия, то они тем более обвинят во всем евреев.

Так что евреям не надо ни с кем связываться, и следует рассчитывать только на себя.

peace

"Мы не ожидали, что русские... заработают столько денег на продаже нефти".

Это напоминает мне недавнее заявление ФРС: "Теперь мы лучше понимаем, как мало мы знаем об инфляции".

Посмотрим правде в глаза, американской империей правят Некомпетентность и Отчаяние. Создание хаоса — единственное, в чем наши лидеры действительно хороши. Это как бросать бумеранг с завязанными глазами снова и снова, надеясь, что он когда-то попадет в цель.

Пагубная политика Вашингтона неоднократно подтверждалась в Ираке, Ливии, Афганистане и т. д., а теперь и в прокси-войне "чужими руками" на Украине. Американцы никогда ничему не учатся, слишком заняты защитой обеих сторон одной медали.

Just A

Западные санкции НИКОГДА не планировались в расчете на то, что они приведут к желаемому эффекту, измеряемому неделями или даже несколькими месяцами.

Все эти СМИ гонят только заведомо ложную информацию!

Путин знал и ожидал некоторых, а может быть, и большинства санкций, поэтому он ввел закупки энергоносителей европейскими странами в рублях, таким образом, по крайней мере, на время поддерживая российскую валюту.

Что касается инфляции, то она росла задолго до 24 февраля 2022 года. Да, спецоперация Путина на Украине обострила проблему инфляции у нас. Но не она виновата в наших бедах.

Я совершенно убежден, что скороварка кипит, а давление в ней растет. Пока никто не хочет открывать клапан, чтобы сбросить давление. Мы скоро увидим, как эта скороварка взорвется. Постоянные угрозы и инсинуации (реальная тактика или тактика запугивания) вполне могут вылиться в какой-то момент во взрыв в нашей стране, преднамеренно или непреднамеренно.

PATRIOT

Это Байден поджег фитиль на бомбе, которая называется "глобальная инфляция".

Всю свою предвыборную кампанию Байден провел, раздавая обещания.

За время своего президентства он не выполнил ни одного. Посчитайте сами.

Rayne Hell

Главная ответственность любого правительства — это ответственность перед своим народом. США и их союзники позиционируют причинение вреда россиянам выше помощи и заботы о своих гражданах. Какое жалкое и унизительное положение вещей!