СВ Нигерии получили партию БРМ FV-107 "Скимитар" из состава ВС Иордании

ЦАМТО, 21 июля. Согласно опубликованному 16 июля ресурсом Defense News Nigeria сообщению, СВ Нигерии недавно получили неустановленное количество гусеничных бронированных разведывательных машин FV-107 "Скимитар" британского производства из состава ВС Иордании.

Бронемашины вошли в состав второй партии ВиВТ, закупленных в Иордании. На вооружении ВС этой страны находилось 75 FV-107 "Скимитар", еще более 100 ед. было получено в рамках подписанного в 2006 году контракта на сумму 20 млн. долл.

Иордания и Нигерия поддерживают тесное сотрудничество. В 2017 году правительство Иордании обязалось поставить Нигерии 200 ед. бронетехники и вертолетов.

По данным Military Africa, в январе 2022 года атташе по вопросам обороны Нигерии в Египте генерал-майор Умар Яхайя вместе с послом Нигерии в Иордании Фаруком Ябо посетили Иорданское бюро проектирования и разработок (JODDB – Jordan Design and Development Bureau), которое занимается обслуживанием и ремонтом бронетехники для СВ Иордании. На опубликованной в Facebook послом Фаруком Ябо фотографии визита на завод заметны несколько окрашенных в зеленый цвет БРМ "Скимитар", готовых к отправке.

FV107 "Скимитар" – это гусеничная бронированная разведывательная машина, разработанная для СВ Великобритании компанией Alvis. Она имеет сходство с FV101 "Скорпион", но вместо 76-мм пушки вооружена 30-мм автоматической пушкой L21 Rarden.