ВМС НОАК получили новую подводную лодку "Тип-039C"

ЦАМТО, 21 июля. Согласно информации, опубликованной 19 июля пользователями Twitter, на официальном аккаунте ВМС Китая размещены фотографии, судя по которым, на вооружение ВМС НОАК принята первая неатомная подводная лодка класса "Тип-039C".

Как сообщает Global Times, недавно на аккаунте ВМС НОАК в WeChat была опубликована сопровождавшаяся фотографиями статья об улучшении питания экипажей кораблей ВМС Китая. На одном из фото на стене столовой размещался большой экран, на котором демонстрировалась украшенная флагами пришвартованная подводная лодка с грибообразной рубкой и выстроившимся экипажем в парадной форме. По оценке экспертов, это принятая на вооружение китайская подводная лодка "Тип-039C" семейства "Тип-039". От ранее построенных НАПЛ "Тип-039A" и "Тип-039B" она отличается рубкой уникальной формы.

Впервые о новой неатомной подлодке китайской разработки иностранные СМИ (Navynews.com, Thedrive.com и др.) сообщили в 2021 году после ее спуска на воду и проведения испытаний.

Таким образом, Китай стал второй страной в мире, принявшей на вооружение подводную лодку с грибообразной рубкой после шведской подводной лодки класса A26.

Согласно мнению авторов энциклопедии подводных лодок Эрика Женевеля и Ричарда В.Стирна, такая форма рубки, вероятно, повышает маневренность и малозаметность подлодки.

Некоторые западные аналитики утверждают, что Китай скопировал шведский дизайн. Тем не менее, церемония закладки киля шведской головной неатомной подводной лодки класса A26 "Блекинге" (Blekinge) состоялась всего несколько недель назад. Это означает, что на вооружение ВМС Швеции она будет принята не ранее, чем через 5 лет. В то же время, китайская субмарина, вероятно, уже вошла в состав флота. Хотя обе подводные лодки оборудованы грибообразной рубкой, их конструкция отличается.