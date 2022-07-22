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Американский генерал допустил передачу Украине истребителей

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F-16 ВВС США
F-16 ВВС США.
Источник изображения: mota.ru

Начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители. Об этом сообщает Politico.

Говоря о возможных поставках военных самолетов Киеву, он упомянул как американские истребители, так и западные, в том числе шведские Gripen и французские Rafale. «Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — заявил начальник штаба ВВС США, уточнив, что «это будет что-то не русское».

Ранее США генерал Чарльз Браун сообщил, что США и их союзники начали рассматривать возможность обучения украинских пилотов для помощи стране в создании новых военно-воздушных сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Gripen NG
Rafale
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