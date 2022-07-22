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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" стартовала научно-техническая конференция по направлению "Робототехника"

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Робототехника
Робототехника (© Сергей Карпов).
Источник изображения: http://tass.ru/

ЦАМТО, 21 июля. В рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны России 20 июля начала свою работу VII научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Робототехника".

Пленарное заседание конференции открыл начальник Военного инновационного технополиса "ЭРА" генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Двухдневной программой конференции запланирована работа экспертов в трех секциях: "Техническое зрение, распознавание образов", "Робототехника", "Технологии искусственного интеллекта в интересах развития вооружения, военной и специальной техники".

В ходе мероприятия более 150 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности обсудят вопросы применения технологий искусственного интеллекта в робототехнических комплексах и информационных системах, а также формирование механизмов информационного и программного обеспечения исследований в области ИИ.

Внимание специалистов будет сосредоточено на формировании совместных научных коллективов для эффективного проведения исследований по направлениям: "Робототехника", "Техническое зрение" и "Технологии искусственного интеллекта". Будет проработано взаимодействие органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на базе технополиса "ЭРА".

Кроме того, запланированы обсуждения перспектив применения робототехнических комплексов военного назначения воздушного и наземного базирования, а также направления совершенствования информационных систем с применением технологий обработки больших массивов данных.

Ежегодно тематика конференций меняется. В 2021 году рассматривались перспективы развития робототехнических комплексов военного, двойного и специального назначения, обсуждалось состояние и перспективы развития компьютерного моделирования сложных процессов и основные направления применения космических систем на базе малых космических аппаратов в интересах решения задач Вооруженных Сил Российской Федерации. В текущем же году основной упор сделан на обсуждении вопросов практического использования технологий, их реализации в разрабатываемых технических средствах и внедрении в практику Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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