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ЦАМТО

Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ

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Барражирующий боеприпас «ZALA Ланцет» от «Калашникова»
Барражирующий боеприпас «ZALA Ланцет» от «Калашникова».
Источник изображения: iz.ru

ЦАМТО, 21 июля. Российские военные в рамках спецоперации начали применять для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной боевой частью.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограмм, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники "Ланцет" имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь".

В частности, дроны применяются по украинским войскам, засевшим в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.

Для ударов по живой силе используются "Ланцеты" с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной.

Как отмечает "РИА Новости", модернизированная версия дрона "Ланцет" получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии "Ланцета", которая демонстрировалась ранее публике, – два симметричных X-образных крыла.

Базовый вариант "Ланцета", разработанный компанией ZALA AERO, имеет меньшую боевую часть – массой три килограмма. Продолжительность его полета, по данным разработчика, составляет до 40 мин., максимальная скорость полета – 110 км/ч.

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1 комментарий
№1
22.07.2022 02:13
Нужны аналоги Харопов c двс, даже 5 кг ни о чем. Было бы чем арту уничтожать
0
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