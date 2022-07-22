США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 21 июля. США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12 ед.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"На сегодняшний день мы передали Украине 12 РСЗО HIMARS. Это часть из более чем 20 ед., которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками", – сказал он журналистам 20 июля по завершении четвертой встречи стран, оказывающих военное содействие Украине.

В очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО.

"Мы обучили 200 украинцев (использованию) HIMARS и продолжаем обучать еще многих", – добавил М.Милли.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, который участвовал в пресс-конференции вместе с М.Милли, сообщил, что установки передаются вместе с управляемыми реактивными снарядами с дальностью стрельбы 80 км.