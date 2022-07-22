Новая Зеландия получила второй модернизированный в Канаде фрегат класса "Меко" А-200ANZ

Головной фрегат проекта MEKO A200 AN для ВМС Алжира на достройке на судостроительном предприятии Abu Dhabi MAR Kiel GmbH (ADMК) в Киле, декабрь 2014 года.

ЦАМТО, 21 июля. Согласно информации, опубликованной Министерством обороны Новой Зеландии, 8 июля в Окленд прибыл второй модернизированный в Канаде фрегат "Те Мана" класса "Меко" А-200ANZ (проект "Анзак").

Контракт между правительством Новой Зеландии и Lockheed Martin Canada на модернизацию двух фрегатов класса "Анзак", "Те Мана" (Te Mana) и "Те Каха" (Te Kaha), был подписан 29 апреля 2014 года.

В соответствии с условиями договора, Lockheed Martin Canada отвечала за проектирование, установку и интеграцию системы боевого управления CMS 330, а также за приобретение новых радиолокационных систем и вооружения. В дополнение к модернизации СБУ, фрегаты были оснащены вертикальной пусковой установкой "Си Септор" компании MBDA.

Первый фрегат прибыл в Канаду для прохождения модернизации в марте 2018 года, второй – в марте 2019 года. Проведение ремонта и модернизации проводилось на верфи Seaspan Victoria Shipyards в Виктории (Британская Колумбия).

Как уже сообщал ЦАМТО, проект модернизации практически в полтора раза превысил первоначальную смету и затянулся на три года.

Затраты на модернизацию второго корабля серии "Те Мана", а до него и "Те Каха" (вернулся в Новую Зеландию в конце 2020 года), выросли примерно до 700 млн. долл., в основном из-за ошибок управления проектом, который затянулся более чем на три года.

Главный подрядчик Lockheed Martin Canada и субподрядчик погрязли в длительном судебном разбирательстве с Минобороны Новой Зеландии. Тем не менее, по информации новозеландского оборонного ведомства, судебный спор не повлиял на реализацию проекта модернизации.

Стоимость подписанного в 2014 году контракта по проекту FSU (Anzac Frigate Systems Upgrade) стоимостью 491 млн. долл. несколько раз пересматривалась и по состоянию на конец 2017 года имела перерасход средств на сумму 148 млн. долл. (общая сумма 639 млн. долл.).