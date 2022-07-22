"Наше содействие приводит к переменам": США поставят Киеву еще четыре HIMARS

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные действия на Украине находятся на решающем этапе

В Пентагоне считают, что Украина сейчас как никогда нуждается в "неотложной помощи" Запада в вопросе поставок оружия, так как "речь идет о решающем этапе конфликта". Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил, что уже на этой неделе ВСУ будут предоставлены четыре HIMARS. Страны Запада, по его словам, будут и дальше изыскивать способы поддержки Киева.

В настоящее время боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, уверен министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что Запад продолжит искать новые способы предоставления Украине долговременной военной помощи.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной", - подчеркнул министр во время заседания по оказанию военной помощи Киеву западными партнерами.

Глава Пентагона считает, что "Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России".

Он пообещал, что контактная группа союзников изменит свое содействие ВСУ, чтобы у Украины были необходимые для обороны "технологии, боеприпасы и просто огневая мощь". "Наше содействие приводит к подлинным переменам", - добавил Остин.

Глава Пентагона отметил, что украинские военнослужащие показали свое умение управлять переданными им реактивными системами залпового огня HIMARS, M-270 и гаубицами калибра 155 мм. Это оружие, утверждает Остин, имеет «решающее значение в боях в Донбассе». По его словам, в ближайшие дни Вашингтон выделит Украине четыре HIMARS.

20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что этими ракетными системами умеют пользоваться порядка 200 военнослужащих Украины. В то же время США уже передали ВСУ 12 из 20 обещанных РСЗО.

"На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более, чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками", - заявил Милли журналистам по итогам четвертой встречи стран, оказывающих военное содействие Киеву.

The Washington Post ранее написал, что НАТО собирается в ближайшие месяцы нарастить поставки РСЗО HIMARS, чтобы «закрепить успехи» Вооруженных сил Украины.

Газета со ссылкой на европейского чиновника сообщает, что США и страны Европы хотят ускорения производства оружия оборонными предприятиями.

По словам главы ВСУ Валерия Залужного, американские HIMARS помогают армии Украины «стабилизировать» свои усилия по удержанию линии фронта, пишет The Washington Post.

О том, что ракетные системы дальнего действия - это ключевой фактор в «нанесении точечных ударов по командным пунктам противника, складам боеприпасов и горючего», Залужный сказал после разговора с генералом Марком А. Милли.

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон на этой неделе выделит Киеву уже шестнадцатый пакет военной помощи. В него войдут дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды.

«Мы продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности», - заявил представитель администрации президента Соединенных Штатов. По его словам, военные Украины очень эффективно используют американские РСЗО, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Незадолго до заявления Кирби украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны ракеты для РСЗО дальностью более 150 км. Он подчеркнул, что ВСУ уже применяют ракеты дальностью 80 км. По его словам, военные "доказали нашим партнерам, что могут использовать их экономно и точно".

"Российские войска начали отходить далеко от наших позиций, поэтому нам нужны ракеты большей дальности - больше 100, больше 150 км, чтобы обстреливать их и быть более эффективным», - утверждал Резников.

Также уточняется, что для успешного «сдерживания» Вооруженных сил России Украине нужно не менее 50 систем HIMARS, а для контрнаступления - вдвое больше. При этом за время производства этих РСЗО, было выпущено всего 540 экземпляров.

Москва тем временем предупреждает: если Запад предоставит Киеву дальнобойное оружие, то "география" спецоперации РФ на Украине отодвинется вглубь территории Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва не может допустить, чтобы на той части Украины, которая находится под контролем президента Владимира Зеленского, находилось оружие, представляющее для России угрозу.

Лавров также обратил внимание, что сейчас географическое направление спецоперации немного изменилось: «Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая».

Теперь речь идет не только о ДНР и ЛНР, но и о Херсонской области, Запорожской области и некоторых других территориях. Министр подчеркнул, что этот процесс «продолжается последовательно и настойчиво».

Ангелина Мильченко