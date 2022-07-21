Сценарии от польских экспертов: Планы Киева и украинское наступление

Польские эксперты считают, что сбылись их прогнозы и перелом в войне на Украине произошел, когда американцы передали киевской хунте РСЗО HIMARS. Они позволяют точно атаковать цели на расстоянии более 70 км, что якобы дает возможность отрезать российские войска на передовой от поставок горючего и боеприпасов. Польские аналитики полагают, что если правильно определить объекты для уничтожения, русских можно заставить остановиться или отступить, а после того, как закончатся боеприпасы – сдаться.

В связи с этим, поляки выложили очередной вариант развития событий на Херсонском направлении, который будет состоять из нескольких этапов.

Первый этап – отбить Херсон

Удар по переправам через Днепр теоретически является простейшим сценарием наступательной операции, которая, скорее всего, в ближайшее время будет осуществляться украинской стороной. Чтобы отрезать российские войска в Херсонской области западнее Днепра, достаточно овладеть тремя мостами:

Антоновским автомобильным (4 км к северо-востоку от Херсона);

Антоновским железнодорожным (6 км севернее Антоновского моста);

автомобильным возле Новой Каховки (60 км к северу от Херсона).

Их блокирование (даже не уничтожение) лишит горючего и боеприпасов не только российские войска в Херсоне, но и все части севернее города – растянувшиеся примерно на 125 км вдоль западного берега Днепра. Из-за нехватки топлива станет военная техника, которую потом либо уничтожат, либо бросят.

Сценарии от польских экспертов. Источник: belvpo.com

Конечно, после вероятного отступления российских войск за Днепр эта река также станет преградой для укровойск. Однако, польские эксперты отмечают, что победа в Херсоне необходима, чтобы свести к минимуму возможность оккупации Николаева, а затем и Одессы и тем самым лишения Украины выхода к Черному морю.

Во-вторых, россияне потеряют много техники, которую придется оставить после уничтожения переправ.

В-третьих, и, пожалуй, самое главное, украинцы возьмут под контроль пути поставок из Крыма, которые окажутся в зоне досягаемости их артиллерийских систем. Так что они смогут сделать с российской группировкой восточнее Херсона ровно то же, что и с группировкой на западном берегу Днепра.

Второй этап – наступление на Бердянск или Мариуполь (маловероятен)

В случае с Херсоном большинство экспертов сходятся во мнении, что это будет наиболее вероятное направление первого украинского наступления. Относительно второго вероятного направления удара укровойск мнения экспертов разделились.

Некоторые аналитики предполагают, что после взятия Херсона лучшим решением для укровойск будет удар по Мариуполю (около 60 км) и Бердянску (около 80 км), для того чтобы разделить российские войска на две части. Проблема, однако, в том, что будет отбита только территория без какого-либо ослабления российских сил.

Сценарии от польских экспертов. Источник: belvpo.com

При этом южная, и северная части группировки российских войск сохранят контрнаступательные возможности, пополняемые из Крыма (на юге) и из РФ (на севере). Украинский клин, растянутый до Азовского моря, будет атаковаться непрерывно, с трех сторон (потому что к боевым действиям непременно присоединяться корабли российского Черноморского флота). Поэтому весьма вероятно, что это вынудит украинцев с большими потерями оставить ранее занятые территории.

Совсем иначе обстояло бы дело, если бы значительная часть российских войск вновь оказалась отрезанной от снабжения и, таким образом вынуждена была отступить.

Важно отметить, что такая возможность существует на юго-востоке Украины, восточнее Днепра. Для этого необходимо блокировать пути снабжения из Крыма, удлинив маршрут поставок из Российской Федерации (Ростовская область) до 600 км.

Сценарии от польских экспертов. Источник: belvpo.com

Тем более, что такое перемещение боеприпасов и горючего из России будет затруднительно, потому что будет организована через одну коммуникационную развязку в Мелитополе. При контроле этого узла и блокировке артиллерийскими системами снабжения из Крыма, российская военная группировка, растянувшаяся на расстояние более 200 км, будет отрезана от снабжения.

Третий этап – отсечение Крыма (возможен)

Одним из важнейших результатов захвата украинцами западного берега Днепра и Херсона станет возможность подтягивания артиллерии в эти районе, в том числе 155-мм артсистем и пусковых установок HIMARS.

В первом случае украинские войска смогут прицельно вести огонь по российским позициям на восточном берегу Днепра. Этому будет способствовать тот факт, что в этом районе практически нет лесов, что затрудняет укрытие, например, транспортных средств или командных пунктов.

Во втором случае системы HIMARS позволят полностью контролировать западный выход с Крымского полуострова и перекрыть снабжение российских войск. Первоначально возможно взять под контроль только дороги в западной части Крымского перешейка за населенным пунктом Армянск (таким образом, блокируя транспорт в сторону Херсона).

Сценарии от польских экспертов. Источник: belvpo.com

Однако, когда американцы поставят 1000 высокоточных боеприпасов калибра 155 мм Excalibur, как было заявлено, далее комплексы M142 HIMARS и ракеты с «большей дальностью, чем раньше», украинцы смогут полностью отрезать сообщение с Крымом. Даже Excalibur позволит контролировать дороги за Армянском, а тактические ракеты из РСЗО HIMARS уничтожат переправы в восточной части Крымского перешейка.

Для этого достаточно разрушить два расположенных рядом моста через Чонгарский пролив, расположенные примерно в 130 км от западного берега Днепра. Тогда для доставки боеприпасов и топлива российским войскам потребуется использовать склады в Ростовской области, т.е. проехать 600 км по дорогам на подконтрольных территориях Украины. События под Киевом показали, что столь протяженные пути снабжения ведут к катастрофе.

Что дальше с наступлением

Польские эксперты утверждают, что дата окончания войны в Украине, зависит только от даты поставки необходимого киевскому режиму вооружения – в первую очередь американцами. Речь идет в первую очередь о РСЗО и других артиллерийских систем.

Николай Крылов