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На самарском заводе «Авиакор» приступили к сборке четырех фюзеляжей для турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога»

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Турбовинтовой самолет ТВРС-44 «Ладога»
Турбовинтовой самолет ТВРС-44 «Ладога».
Источник изображения: ixbt.com

Завод «Авиакор» в Самаре начал работу над созданием четырех фюзеляжей для нового самолета ТВРС-44 «Ладога», рассчитанного на 44 пассажирских места. Соответствующий контракт был подписан в марте этого года с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает новый самолет.

Власти Самарской области рассчитывают максимально локализовать производство «Ладоги» на своей территории.

Мы уже победили [в конкурсе] по фюзеляжам, но в перспективе мы хотим в еще большей степени, практически целиком, производство этого самолета локализовать у нас, — сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом губернатор высказал уверенность, что профессиональный коллектив завода способен справиться с поставленной задачей.

Есть очень хорошее взаимодействие с конструкторами, разработчиками, есть плотный контакт, поэтому я уверен, что этот проект будет активно развиваться и все задуманное в назначенные сроки реализуется, — сказал он.

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Страны
Россия
Компании
Авиакор
Минпромторг РФ
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