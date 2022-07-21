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Газета.ru

"Со станцией все хорошо": три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

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Источник изображения: gazeta.ru

Член ВГА Рогов заявил о четырех за день ударах ВСУ по территории Запорожской АЭС

Украинские военные обстреляли АЭС в Запорожской области, заявил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Как рассказали местные власти, со станцией "все хорошо", она по-прежнему работает. Но пока неизвестно о пострадавших и погибших при атаке. С начала недели это нападение ВСУ стало уже третьим.

ВСУ четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В результате нападения возник пожар, но его своевременно потушили, пишет ТАСС.

По данным военно-гражданской администрации той части Запорожской области, которую контролируют Вооруженные силы России, станцию атаковали три дрона-камикадзе (одноразовый боевой беспилотник).

Представитель ВГА региона Владимир Рогов рассказал, что территория, где находятся реакторы, не пострадала. Что касается жертв и раненых, пока информации нет.

«БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», - заявил он.

Рогов также оценил и общее состояние Запорожской АЭС: со станцией "все хорошо".

"Пока все в норме [радиационный фон]. Та система, которая [работает] онлайн, все это проверяет и показывает, что так и есть", - приводит слова Рогова ТАСС. Он подчеркнул, что дроны били именно по территории АЭС, а не по энергоблокам.

По словам Рогова, АЭС по-прежнему функционирует: "[АЭС] продолжает работать в обычном режиме. И по энергоблокам удар не был нанесен, но, что показательно, что основная задача - закошмарить людей и наказывать людей за их позицию", - подчеркнул он в эфире телеканала "Соловьев Live".



В то же время он не исключил, что украинские военные могут обстрелять Запорожскую АЭС из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. "Запорожская АЭС находится на передовой, она находится на берегу Днепра. С одной стороны - Энергодар, с другой - территории, формально подконтрольные режиму Зеленского, - Никополь, Марганец и другие населенные пункты, они буквально в двух-трех километрах. Там обычным РСЗО, не говоря про "Ураган", она доступна", - уверен Рогов.

Запорожская АЭС установлена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе.

За неделю это не первая атака Запорожской АЭС со стороны украинских беспилотников. Ранее Украина нанесла удар по станции 18 июля, в итоге пострадали 11 человек. "При атаке на Запорожскую АЭС в понедельник были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас в тяжелом состоянии", - сказал РИА "Новости" представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

В Энергодаре 17 июля на остановке, с которой регулярно уезжают сотрудники местной АЭС, было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом также сообщал Рогов.

"Обнаружили самодельное взрывное устройство, подтвердить могу. Это было на остановке в центре города. Люди сразу сообщили в правоохранительные органы. Все удары стараются наносить по мирным людям", - приводит его слова ТАСС.

Рогов также сообщал об обстреле атомной электро-станции 12 июля. Тогда два беспилотника Вооруженных сил Украины сбросили на здание рядом с АЭС «две мины калибром 120 мм». В результате повреждены кровля и окна, пострадавших и жертв нет.

На данный момент под контролем ВС РФ находится порядка 70% территорий Запорожской области. Киев контролирует административный центр региона - город Запорожье.

20 июля в своем Telegram-канале Рогов выразил мнение, что украинская армия таким образом пытается запугать жителей региона. "Это месть за желание жителей области воссоединиться с Россией", - уверен чиновник. Но он подчеркнул, что у Киева "ничего не получится - референдум будет проведен, а безопасность жителей обеспечивается армией России, Росгвардией и полицией".


Ангелина Мильченко

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