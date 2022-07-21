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Интерфакс-АВН

Балтфлот РФ сообщил об учениях истребителей Су-27 с имитацией воздушного боя

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Истребитель СУ-27
Истребитель СУ-27.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC, архив

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Российские истребители Су-27 провели учения над Калининградской областью и нейтральными водами Балтийского моря с имитацией воздушного боя и условными пусками ракет, сообщила в среду пресс-служба Балтийского флота.

"В полетах было задействовано около 10 экипажей Су-27", - говорится в сообщении.

"Экипажи истребителей Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с низколетящими воздушными целями условного противника", - сообщила пресс-служба.

В роли условного противника выступили вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-27 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтфлота, говорится в сообщении.

По словам военных, экипажи Су-27 отработали взлет по тревоге, поиск авиации условного противника и условные пуски ракет "воздух-воздух".

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении Балтфлота.

"Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области", - сообщил флот.

Су-27 - российские истребители четвертого поколения, разработанные в ОКБ Сухого. Входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО).

11 июля Балтийский флот сообщил о начале комплексных занятий по боевой готовности с участием кораблей, авиации, сил ПВО и сухопутных подразделений с учебными стрельбами. "К мероприятиям привлечены корабельные соединения и части, морская пехота, подразделения армейского корпуса Балтийского флота, морской авиации, соединение противовоздушной обороны флота, подразделения морской инженерной службы флота и другие подразделения", - сообщала пресс-служба флота.

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