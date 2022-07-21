Многоцелевая АПЛ «Северодвинск» совершила межфлотский переход на Балтику

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Многоцелевую атомную подводную лодку "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые покажут на Главном военно-морском параде, который пройдет 31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. Субмарина уже вошла в Балтийское море.

Зрители, посетившие Санкт-Петербург в День Военно-морского флота, могут увидеть головную и единственную подлодку проекта "Ясень" "Северодвинск", специально для участия в Главном военно-морском параде совершившую межфлотский переход с Северного флота на Балтийский. Конечно из-за своих размеров АПЛ не сможет войти в Неву, так что для того, что бы посмотреть на нее, придется отправиться в Кронштадт.

По имеющейся информации, АПЛ "Северодвинск" вместе АПЛ "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б" уже вошли в Балтийское море, в акваторию Финского залива они войдут 23 июля, после чего отправятся в Кронштадт, где присоединятся к тренировкам. Также Северный флот на параде будут представлять фрегат "Адмирал Горшков" и БДК "Иван Грен".

Атомные подлодки Северного флота "Северодвинск" и "Вепрь", а также фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" в этом году примут участие в Главном военно-морском параде

- приводит ТАСС слова источника.

Во вторник, 19 июля, дежурный офицер Оперативного центра ВС Дании сообщил, что около полудня российская АПЛ "Северодвинск" прошла под мостом Большой Бельт, направляясь в Балтийское море. Субмарину сопровождали два боевых корабля российского флота.

АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" является головной и единственной подлодкой данного проекта. Водоизмещение полное - 13800 тонн, скорость надводная - 16 узлов, подводная - 31 узел, предельная глубина погружения - 600 метров. Автономность - 100 суток. Вошла в состав флота 17 июня 2014 года, входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.