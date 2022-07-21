Войти
Военное обозрение

Многоцелевая АПЛ «Северодвинск» совершила межфлотский переход на Балтику

307
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Многоцелевую атомную подводную лодку "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые покажут на Главном военно-морском параде, который пройдет 31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. Субмарина уже вошла в Балтийское море.

Зрители, посетившие Санкт-Петербург в День Военно-морского флота, могут увидеть головную и единственную подлодку проекта "Ясень" "Северодвинск", специально для участия в Главном военно-морском параде совершившую межфлотский переход с Северного флота на Балтийский. Конечно из-за своих размеров АПЛ не сможет войти в Неву, так что для того, что бы посмотреть на нее, придется отправиться в Кронштадт.

По имеющейся информации, АПЛ "Северодвинск" вместе АПЛ "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б" уже вошли в Балтийское море, в акваторию Финского залива они войдут 23 июля, после чего отправятся в Кронштадт, где присоединятся к тренировкам. Также Северный флот на параде будут представлять фрегат "Адмирал Горшков" и БДК "Иван Грен".

Атомные подлодки Северного флота "Северодвинск" и "Вепрь", а также фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" в этом году примут участие в Главном военно-морском параде

- приводит ТАСС слова источника.

Во вторник, 19 июля, дежурный офицер Оперативного центра ВС Дании сообщил, что около полудня российская АПЛ "Северодвинск" прошла под мостом Большой Бельт, направляясь в Балтийское море. Субмарину сопровождали два боевых корабля российского флота.

АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" является головной и единственной подлодкой данного проекта. Водоизмещение полное - 13800 тонн, скорость надводная - 16 узлов, подводная - 31 узел, предельная глубина погружения - 600 метров. Автономность - 100 суток. Вошла в состав флота 17 июня 2014 года, входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Финляндия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Компании
Кронштадт
Проекты
11711
22350
885 Ясень
971 Щука-Б
СФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
19.07.2021
Явление «Князя Владимира»
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
09.01.2013
Кораблестроение - 2012. Время подвести итоги
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 06:40
  • 29318
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 04:43
  • 2
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 21.07 04:35
  • 2
Конкурент Су-75 и F-35 из Южной Кореи впервые взлетел
  • 21.07 03:01
  • 9
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 21.07 01:22
  • 2
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 20.07 15:22
  • 153
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS