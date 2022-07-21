Уралвагонзавод поставил Минобороны РФ партию минометов 2Б11 с колесным ходом

ЦНИИ «Буревестник» концерна «Уралвагонзавод» по гособоронзаказу отгрузил Министерству обороны РФ партию минометов 2Б11 калибра 120 мм с колесным ходом.

Миномет 2Б11 с колесным ходом по своим характеристикам является одним из лучших образцов минометного вооружения в мире, стоит на вооружении Российской армии и пользуется большим спросом на экспортном рынке вооружений.

В боевых условиях неоспоримыми преимуществами миномета 2Б11 являются усовершенствованная плита кругового обстрела, быстросъемный стреляющий механизм, не требующий разборки ствола, а также предохранитель от двойного заряжания небольшой массы. Для стрельбы из миномета применяются выстрелы с осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами.

Благодаря мобильности, широкой номенклатуре применяемых боеприпасов, высокому темпу огня и быстрому переводу из походного положения и обратно 120-мм миномет 2Б11 с колесным ходом отвечает самым высоким требованиям к современному артиллерийскому вооружению.

В этом году минометы 2Б11 будут задействованы в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» на Международных армейских играх «Арми-2022». В условиях специальной трассы, оборудованной полосами различных препятствий, соревнующиеся минометные расчеты будут выполнять различные огневые задачи. Во время соревнований у инженеров ЦНИИ «Буревестник» будет возможность исследовать соответствие характеристик комплекса предъявляемым требованиям и выработать предложения по оптимизации штатных функций орудия.