Константин Кузьмичёв: «Иркут» совершенствует систему технического обслуживания самолёта SSJ100

С 2021 года Агентство развития навыков и профессий при поддержке Минэкономразвития России реализует просветительский проект «Марафон рационализаторов» в рамках нацпроекта «Производительность труда». На Марафоне участники знакомятся с реальными примерами рационализаторских предложений и новаторских идей, которые демонстрируются самими рационализаторами.

В 2022 году одним из первых участников Марафона стал заместитель начальника департамента конструкторского сопровождения эксплуатации корпорации «Иркут» Константин Кузьмичёв. В интервью сайту «Авиация России» он рассказал, как идеи рационализаторства и отдельные аспекты внедрения рацпредложений способствуют улучшению технического обслуживания самолётов Superjet 100 и позволяют повысить эффективность производства лайнеров.

– В последние время всё чаще мы слышим о необходимости развития рационализаторского движения в России. Видите ли вы потенциал в развитии рационализаторства у себя на предприятии?

– ПАО «Корпорация «Иркут» постоянно ищет пути совершенствования и развития уже существующих программ гражданской авиации. Например, приоритетное направление развития программы «Суперджет» – совершенствование системы послепродажного обслуживания. Руководство обозначает ключевые направления для проектов, ставя перед специалистами цели и задачи, исходящие из потребностей рынка, а специалисты имеют возможность давать свои предложения по возможным решениям. Также с большим интересом здесь относятся к инициативным проектам.

В нашей компании, как, наверное, и в других предприятиях Ростеха, много молодых и инициативных специалистов с новыми и амбициозными идеями. Поэтому потенциал в развитии рационализаторства на нашем предприятии видится весьма высоким.

– Вы уже имеете опыт участия в Марафоне рационализаторов. В чём главная польза, на ваш взгляд, от этого проекта?

– В первую очередь, это информирование участников о существующих возможностях на их родных предприятиях, а также возможность поделиться своей историей успеха, чтобы подтолкнуть к действию тех, кто ещё сомневается в своих способностях.

– На Марафоне рационализаторов вы представили кейс по усовершенствованию бортовой системы техобслуживания самолётов Superjet 100. Расскажите подробнее об этом проекте?

– Техническое обслуживание современного гражданского самолёта является неотъемлемой частью поддержания его лётной годности. Вместе с тем современные реалии рыночной экономики и жёсткая конкуренция между авиакомпаниями накладывает дополнительные требования на объём и интервалы технического обслуживания самолёта. Самолёт приносит прибыль, когда находится в воздухе. Объём технического обслуживания должен быть сбалансирован, чтобы обеспечить максимально эффективную и при этом безопасную эксплуатацию самолёта.

Запрос авиакомпаний на быстрое и лёгкое выявление технических неисправностей подтолкнул нас к разработке цифрового двойника самолёта «Суперджет 100». Он повторяет и описывает принцип работы систем и устройств самолёта, что позволяет ускорить определение причин отказов. Такая разработка помогает техникам быстрее проводить техническое обслуживание лайнеров, а также уменьшить простои самолёта и задержки вылета.

Также в настоящий момент ведётся работа над концепцией применения информационной системы мониторинга отказов, благодаря которой технические параметры эксплуатации российских «Суперджет 100» смогут контролироваться практически в режиме реального времени в любой точке мира, при этом вся информация о необходимых технических мероприятиях будет в реальном времени и с ретроспективой доступна специалистам авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию.

– Есть ли другие примеры внедрения рационализаторских предложений на вашем предприятии?

– Наиболее наглядно примеры рационализаторства проявляются в производственном центре филиала «Региональные самолёты», где выпускают SSJ100 и сейчас готовятся к производству SSJ-New. Например, благодаря специальной системе хранения, разработанной одним из сотрудников производственного центра, удалось существенно расширить срок хранения лакокрасочных материалов и, соответственно, сократить расходы на их приобретение.

– Насколько заинтересовано руководство вашей компании в поддержке рационализаторов, в чём проявляется эта заинтересованность?

– Руководство заботится о повышении квалификации своих специалистов, поэтому на нашем предприятии существует возможность обучения за счёт средств компании. Также руководство всячески поддерживает инициативу на местах. Наиболее интересные проекты получают поддержку и реализуются.