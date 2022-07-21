Минобороны России передали партию 120-миллиметровых минометов

Его преимуществами являются усовершенствованная плита кругового обстрела, быстросъемный стреляющий механизм, не требующий разборки ствола, а также предохранитель от двойного заряжания небольшой массы, сообщили в ЦНИИ "Буревестник"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Партия минометов 2Б11 калибра 120 мм с колесным ходом поставлена Минобороны РФ ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"В боевых условиях неоспоримыми преимуществами миномета 2Б11 являются усовершенствованная плита кругового обстрела, быстросъемный стреляющий механизм, не требующий разборки ствола, а также предохранитель от двойного заряжания небольшой массы. Для стрельбы из миномета применяются выстрелы с осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами. Благодаря мобильности, широкой номенклатуре применяемых боеприпасов, высокому темпу огня и быстрому переводу из походного положения и обратно 120-мм миномет 2Б11 с колесным ходом отвечает самым высоким требованиям к современному артиллерийскому вооружению", - сообщили в пресс-службе.

Минометы 2Б11 будут задействованы на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр в этом году. В "ЦНИИ "Буревестник" подчеркивают, что у инженеров будет возможность исследовать соответствие характеристик комплекса требованиям и выработать предложения по оптимизации штатных функций орудия.

Максимальная дальность стрельбы миномета 2Б11 составляет 7 100 м, прицельная скорострельность - 15 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения в боевое и обратно - не более трех минут. Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и средств противника, расположенных на открытой местности или в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Ранее предприятие сообщало о передаче Минобороны РФ партии минометов 2Б24 калибра 82 мм.