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Газета.ru

«От Казахстана удара в спину мы не ждем, но подстраховаться надо»

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С-300ПМ «Фаворит»
С-300ПМ «Фаворит».
Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА "Новости"

Бывший замглавкома ВВС генерал Бижев объяснил, зачем нужны С-300ПМ «Фаворит» в Сибири

До конца 2022 года в части ПВО Сибири поставят модернизированные комплексы С-300ПМ2 «Фаворит». Они придут на смену С-300ПТ. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, чем эти комплексы будут заниматься в Сибири и почему туда не поставляют новейшие С-400 и С-500

Первый полк, вооруженный комплексами С-300ПТ, заступил на боевое дежурство в 1979 году. Последующие модернизации этого зенитного ракетного комплекса породили новые системы - С-300В и С-300ВМ «Антей-2500», С-300ПМУ1, С-300ПМУ2 «Фаворит».

Решение о перевооружении 41-й дивизии противовоздушной обороны, полки которой расположены в Новосибирске, Ангарске Иркутской области, в Абакане и в Красноярске Минобороны РФ приняло еще в июле 2021 года.

Как сообщает военное ведомство, до конца 2022 года перевооружение будет завершено.

«Считается, что противовоздушное кольцо обороны Москвы является самым мощным и обеспеченным современными системами ПВО, - рассказал «Газете.Ru» бывший завглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. - Это соответствует действительности, но если посмотреть на диспозицию зенитных дивизионов в Подмосковье, то в их составе есть как новейшие системы С-500 и С-400, так и С-300 в модернизированном варианте. Это обусловлено эшелонированностью обороны, когда одни комплексы сбивают воздушные цели на большем удалении, другие на более ближнем. В непосредственной близости от охраняемых объектов безопасность обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ» и другие средства ближнего боя».

Генерал-лейтенант Бижев подчеркнул, что размещение именно комплексов С-300ПМ2 в сибирском регионе «нельзя считать признаком отсутствия значимых защищаемых объектов».

«Во-первых, «Фаворит» держит дистанцию дальности применения любого воздушного вооружения потенциального противника на удалении до 200 км. Во-вторых, способен контролировать ближний космос и уничтожать баллистические ракеты», - добавил он.

Для сравнения: дальность С-500 «Прометей» составляет 600 км, а С-400 «Триумф» - до 300 км.

«Поставки именно этих зенитных систем в регион вполне оправданы. Это действительно новые комплексы, несмотря на уже ставшие привычными их названия. Тот же С-300ПМ-2 наиболее «продвинутый» комплекс из всего семейства «трехсоток». На них будут менять предыдущие модели С-300, которые сейчас несут дежурство в Сибири», - объяснил «Газете.Ru» Бижев.

Генерал особо отметил, что «Фаворит» способен эффективно работать в условиях интенсивной постановки противником радиопомех. Система способна сбивать любые типы воздушных целей: самолеты, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилготники.

«Ранее это направление прикрывалось с территории Казахстана в рамках единой системы ПВО. Договор о сотрудничестве между Москвой и Нур-Султаном продлен, но, вероятно, решено подстраховаться. Нужно учесть, что у Казахстана есть пятилетний договор о военном сотрудничестве с США, действие которого истекает в 2022 году и, скорее всего, он тоже будет продлен. Вероятно, что в этом кроется причина ускоренного перевооружения систем российских ПВО в регионе Восточной Сибири. От Казахстана удара в спину мы, конечно, не ждем, но подстраховаться надо», - считает военный политолог Валерий Волков.

Военный эксперт, полковник запаса Александр Дробышевский, в свою очередь, напоминает, что первоначально это была единая систем ПВО и ПРО.

«Ранее, еще в советские времена, весь этот участок воздушной границы охраняла 14-я отдельная армия ПВО, - рассказал «Газете.Ru» Дробышевский. - Ее штаб располагался в Новосибирске, но ракетные дивизионы были разбросаны на огромной территории, включавшие не только области РСФСР, но и союзные республики. Непосредственно на территории Казахстана базировались 56-й корпус ПВО в Семипалатинске и 7-я дивизия в Алма-Ате. После 91 года взаимодействие осталось».

При этом Дробышевский считает, что этот регион является «тыловым» и именно поэтому сюда не поставляют С-500 и С-400.

«Действительно массовые поставки систем С-500 «Прометей» пока лишь в перспективе и ими, в первую очередь, закроют небо над Москвой, Крымом и Ростовом-на-Дону. Восточная Сибирь, как тыловой участок, которому нет потенциальной угрозы, вполне надежно прикроют «Фавориты» с их возможностью противостоять даже некоторым гиперзвуковым ракетам, которых пока нет на вооружении ни одной армии в мире, кроме российской. Но соответствующие разработки ведуться - раньше или позже это оружие у наших «западных партнеров» будет, и к этому надо готовиться заранее», - резюмировал Дробышевский.

Виктор Сокирко


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