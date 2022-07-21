Billium отзывы: обзор ключевых аспектов работы биржи

Billium входит в категорию криптовалютных бирж, которые сейчас безопасны для граждан РФ, Беларуси. А это хорошо, ведь от признанных игроков в этой сфере сейчас неизвестно чего можно ожидать. Счета российских и белорусских криптоинвесторов порой блокируют без всяких объяснений. Ну а криптовалюта сегодня выступает спасательным кругом, позволяющим спасти сбережения от инфляции, да еще и с выгодой вложить их в глобальную цифровую экономику. И отзывы о Billium показывают, что криптобиржа, с одной стороны, остается непредвзятой. А, с другой стороны, она внедряет передовые технологии трейдинга и инвестирования. И сотрудничать с ней крайне удобно и выгодно.

Отзывы о Billium: о чем говорят пользователи?

Отыскать отзывы о Billium на понятном для вас с нами языке можно на множестве веб-платформ. В частности, они легко находятся на:

И, читая комментарии, сразу бросается в глаза, что жителей стран СНГ радует качественная языковая локализация. Весь интерфейс вместе с описанием отдельных функций сделан в том числе и на русском. Поэтому разбираться с тем, как работает площадка, не составляет большого труда.

Еще отзывы о Billium позволяют пролить свет на то, как криптобиржа обслуживает пользователей. И насколько они ей доверяют. Вопросы довольно важные, т. к. верить первому встречному люди из постсоветских стран не привыкли. Однако с надежностью и прозрачностью у Billium все в порядке. Материнская компания зарегистрирована в Стамбуле и имеет соответствующую лицензию. Дочерняя фирма работает в Дубае, где занимается процессингом платежей – тоже при наличии соответствующей лицензии. Все адреса и данные официальных лиц компании выложены на сайте. И такая максимальная открытость подкупает.

И еще одним важным моментом, который осветляют отзывы о Billium – комфорт от сотрудничества с площадкой. Инвесторы отмечают безукоризненную работу всех функций и удобный сервис автокопирования. С его помощью уже многие инвесторы приумножили депозиты и продолжают успешно делать это дальше!

Общая информация о Billium

Криптовалютная биржа пока пребывает в стадии становления. И это, как наверняка знают опытные криптоинвесторы, отличный момент, чтобы начать сотрудничество. Поскольку молодые криптобиржи зачастую радуют различным вознаграждением тех, кто поверил в них вначале.

Пока Billium функционирует исключительно с веб-интерфейсом. Однако скоро планируют предоставить и мобильную утилиту. Тогда инвесторы смогут управлять капиталом еще и через смартфон. В общем, Billium представляет собой типичную криптобиржу с внушительным выбором монет и комфортной платформой, позволяющей зарабатывать на споте. Но недавно администрация площадки анонсировала добавление механизма маржинального трейдинга. Так что ожидаем в скором времени появления возможности торговли с использованием заемных средств.

Ну, и главная фишка Billium – автотрейдинг. Он дает возможность даже абсолютным новичкам подключить автоматическое повторение сделок понравившихся успешных трейдеров. Делается это крайне просто. И, что очень важно, наперед ничего платить не нужно. Если выбранный управляющий справится со своей задачей и обеспечит прибыль, то только тогда ему полагается 20% от того дохода, который он принес криптоинвестору. То есть последний всегда в выигрыше. И львиная доля заработка остается именно у него. В общем, система явно крайне выгодна, как для успешных трейдеров, так и для инвесторов.

Сильные и слабые стороны

У каждой криптобиржи есть свои преимущества и недостатки. И найти их в случае рассматриваемой площадки помогли и отзывы о Billium, и анализ ключевых рабочих моментов.

Сильные стороны

Разрабатывая Billium, много внимания уделялось киберзащите. Организаторы хорошо осознавали, насколько лакомым кусочком для хакеров выступают криптобиржи. В связи с этим код и отдельные механизмы многократно проверялись, после чего был запущен масштабный бета-тест. Он длился почти весь 2021 год. И под завершение были привлечены специалисты IT GLOBAL – американской IT-компании, которая завоевала внушительный авторитет в сфере кибернетической и финансовой безопасности. При фиксации неблагонадежных транзакций со стороны пользователей, Billium возвращает им средства, а не блокирует их. Поэтому начинающие, да и опытные криптоинвесторы защищены от обидных и глупых ошибок. Если нужны будут разъяснения по отдельным аспектам работы криптобиржи, можно получить помощь от удобного бота-консультанта. Ну а если его функционала будет недостаточно, то в таком случае есть круглосуточная служба поддержки. И что немаловажно, отзывы о Billium говорят, что в любой момент доступны русскоязычные консультанты. Сервис автотрейдинга. Новичкам достаточно разделить капитал на 3-10 частей, распределить его между понравившимися трейдерами (полная статистика по ним предоставляется) и наслаждаться тем, как растет депозит. И отзывы о Billium демонстрируют, что при такой модели переживать не о чем. Поскольку даже в том случае, если какой-то один трейдер уйдет в просадку, то прибыль от работы других вытянет общий результат. Интерфейс крайне дружелюбный. И после сложных, запутанных, а часто еще и англоязычных интерфейсов других криптобирж он смотрится и воспринимается просто потрясающе.

Слабые стороны

Явных проблемных мест у криптобиржи не нашлось. Во всяком случае, отзывы о Billium про них не сообщают. И это важно. Потому что криптоинвесторы склонны на расправу. И если им что-то не по душе, то скоро об этом будет написано на каждом заборе в интернете.

Единственное, что с натяжкой можно отнести к слабым местам, так это отсутствие наполненности некоторых разделов. Но подобные недоработки следует воспринимать, как данность. Потому что Billium еще пока на стадии раннего развития. Однако у стартапа есть карта развития. И он строго ее придерживается. Из нее, кстати, видно, что появится в ближайшем будущем.

Какие новшества готовит Billium

Если верить дорожной карте, еще до середины 2023 появятся:

P2P-платформа для обмена фиатных и криптовалют между частными лицами. А P2P – это удобное направление получения нужных активов, которое к тому же позволяет неплохо зарабатывать на разнице курсов. Поддержка пополнения с банковских карт. Хотя Billium принимает фиатные валюты, но делает это через электронные кошельки. Однако вскоре биржа планирует получить европейскую лицензию, что даст возможность проводить платежи банковскими картами. Маржинальный трейдинг. Спекулянты за счет использования кредитного плеча смогут еще больше расширить горизонты прибыли. Токенизированные ценные бумаги. Помимо криптовалют, вскоре появятся акции – классический инструмент фондового рынка. И доступны они будут через удобный инструмент токенизированных активов. Обучение. Собственно, раздел с обучающими материалами есть, но он пока пустой. А отзывы о Billium показывают большой интерес к этой теме. И руководство криптобиржи пообещало представить сразу несколько полезных программ подготовки от действующих практиков. Они дадут шанс каждому в соответствии со своим уровнем выбрать оптимальную программу развития и получить массу ценных знаний и навыков.

Специфика биржи

Функциональная часть у Billium пока оставляет желать лучшего. Но это неплохо, поскольку ключевые аспекты работают безукоризненно. И среди особенностей нельзя не выделить:

Высочайшую ликвидность. Это объясняется тем, что Billium выступает в роли агрегатора, который стягивает ликвидность из разных источников. Поэтому трейдеры, даже те, кто торгует большими объемами, могут смело входить и выходить из рынка, не боясь, что их позицию «размажет» по стакану. В каждом случае их цена входа/выхода будет максимально приближена к текущей. Для заключения сделок совершенно бесплатно предоставляется профессиональная платформа. И она содержит все необходимое, чтобы сделать качественный анализ. Плюс терминал работает быстро и стабильно – никаких подвисаний, обрывов связи и т. п. Возможность подключения через API позволит при необходимости подключать дополнительные терминалы, роботов и пр.

Выводы

Познакомившись с особенностями Billium, необходимо признать – криптобиржа выглядит прекрасно на фоне альтернативных вариантов. Она прозрачно строит бизнес, не скрывает, кто ее создатели и управленцы, а также регулярно проходит аудиты и проверки безопасности сторонними авторитетными компаниями. Так что про неторговые риски можно не волноваться. Равно, как и про торговые, если воспользоваться сервисом автокопирования, позволяющим пассивно приумножать вложения. Поэтому остается создать аккаунт и самим проверить, насколько хороша Billium. Главное, не забудьте потом вернуться и оставить комментарий под этой статьей.