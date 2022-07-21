Рецензия на книгу «Восприятие и неверное восприятие в международной политике»

В третьем номере журнала "Экспорт вооружений" за 2022 год опубликована рецензия Дмитрия Тренина на книгу Роберта Джервиса "Восприятие и неверное восприятие в международной политике", которую недавно издал Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Блог bmpd предлагает вниманию читателей полный текст рецензии и напоминает, что подробную информацию о приобретении книги можно найти по ссылке.

Те, кому приходится общаться с американскими журналистами, знают, что одним из наиболее часто задаваемых вопросов с их стороны был и остается - в разных вариациях - вопрос о том, что нужно России в той или иной ситуации, как видится та или иная ситуация из Москвы (а в идеале - из Кремля). Туман, окутывающий международные отношения, гуще пресловутого тумана войны. Адекватное восприятие других участников мировой политики - одно из важнейших условий успеха внешнеполитической стратегии, а неадекватное восприятие - частая причина неудач и даже катастроф. Как добиться адекватности и избежать неадекватности? Этот вопрос в практическом отношении волнует не только журналистов и разведчиков, но и руководителей государств, их помощников и советников во всем мире.

Одним из первых исследователей, попытавшихся не только поставить этот вопрос, но и предложить ответ на него, был Роберт Джервис, написавший в 1976 г. ставший классическим труд "Восприятие и неверное восприятие в международной политике". Сегодня, благодаря усилиям Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), эта книга на стыке политологии и психологии вышла в свет на русском языке. Появление русского издания фундаментального труда профессора Джервиса без всякого преувеличения можно назвать событием в интеллектуальной жизни отечественного сообщества международников.

Публикация книги тем ценнее, что она совпала с началом сложного трансформационного периода в российской внешней политике. Глубокое прочтение этого труда может не только вооружить вдумчивого читателя богатым инструментарием для более точного "прочтения" внешней политики других государств, но и дать представление о том, как наши противники и партнеры воспринимают те или иные действия, совершаемые от имени России. Все это - бесценный материал для осмысления и при необходимости коррекции процесса принятия важных решений. О практическом значении перевода классического исследования Роберта Джервиса свидетельствует то, что предисловие к русскому изданию написал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, один из ведущих отечественных дипломатов нашего времени.

В книге Джервиса последовательно разбираются такие вопросы, как анализ процесса принятия решений (в том числе якобы отсутствия выбора в сложившейся ситуации; влияния факторов международной ситуации, характера политического режима и роли государственной бюрократии, а также личных убеждений первых лиц государства); роль внутренних и внешних источников поведения участников международных отношений, а также точность предсказаний собственного поведения в меняющейся ситуации; политико-психологическое измерение стратегии устрашения, дилемма безопасности и "дилемма заключенного", феномен самосбывающихся пророчеств, а также так называемая модель спирали (концепция, противоположная стратегии устрашения и основанная на посылке, что каждая сторона переоценивает враждебность другой); проблемы когнитивной замкнутости и искажения, включая ассимилирование новой информации с существующими убеждениями; взаимозависимость фактов и теории; извлечение уроков из истории; устойчивость убеждений; наиболее распространенные заблуждения.

Даже краткое перечисление лишь некоторых тем работы Роберта Джервиса поражает одновременно широтой и глубиной его взгляда на предмет исследования. Текст книги представляет собой сочетание высокой теории и острого политического анализа. Автор иллюстрирует свои тезисы большим числом ярких поясняющих примеров из истории международных отношений XIX-XX вв., особенно из истории внешней политики США и других великих держав. Погружение в текст и понимание мыслей автора требует от читателя хорошей предварительной подготовки и немалых умственных усилий, но зато способно высоко поднять его над повседневной суетой международной жизни и сопровождающим ее шумом и увидеть сокровенное содержание мировой политики, обычно искаженное множеством кривых зеркал, специально установленных со всех сторон.

Основные выводы автора изложены предельно ясно, даже афористично. Вот только некоторые из них. Нужно стараться увидеть мир таким, каким его видит другой. При этом следует избегать ловушки уверенности в том, что другой видит ваши действия такими же, как видите их вы сами. Не стоит недооценивать влияние устоявшихся убеждений и предрасположенностей. Нужно работать с ожиданиями другого, а не против них. Пытаясь убедить другого в чем-то, нужно понимать, что это потребует много времени, в течение которого ваши действия могут восприниматься неверно. Склонность принимать самые важные вопросы как данность опасна. Ошибки часто происходят не потому, что принимающие решения лица приходят к неправильным ответам, а потому что они задают неверные вопросы. Бдительность, если она чрезмерна, вредна. Уроки истории обычно воспринимаются крайне поверхностно. Там, где действует одна и только одна гипотеза без конкурирующих альтернатив, она склонна быть легко подтверждаемой. Поэтому лицо, принимающее решения, обязано позаботиться, чтобы его подчиненные имели разные, в том числе противоположные предпочтения. Нужно поощрять участие в обсуждениях "адвокатов дьявола" и команд, играющих на стороне критиков или противника. В спорах не обязательно рождается истина, но в ходе честной дискуссии легче увидеть уязвимые стороны различных посылок и предложений.

Профессор Колумбийского университета Роберт Джервис - один из крупнейших мировых авторитетов в области международной безопасности и теории принятия решений. В 2020 г. ЦАСТ опубликовал его книгу "Почему разведка терпит неудачу. Уроки революции в Иране и войны в Ираке". Ученый радовался готовившемуся изданию русской версии книги "Восприятие и неверное восприятие в международной политике", написал к нему специальное предисловие и консультировал переводчика. В результате сложнейший перевод, выполненный Тиграном Ованиссяном, получился совершенно блестящим. Роберт Джервис ушел из жизни в декабре 2021 г.

Книга Джервиса написана в период холодной войны. Политическая позиция автора прочитывается ясно и не вызывает сомнений. Русское издание книги вышло в условиях начавшейся гибридной войны между Западом и Россией - еще более сложного и интенсивного вида международного противоборства. Обвальное разрушение связей, нарабатывавшихся в последние десятилетия, резкое сужение или прекращение контактов, демонизация противника в обстановке беспощадной и беспредельной информационной войны опасно искажают восприятие противоборствующими сторонами друг друга. Опасность непонимания с трагическими последствиями повышается. В такой ситуации русский перевод работы Роберта Джервиса ценен еще и тем, что позволяет заглянуть в мыслительный кабинет американских политиков, чиновников и их советников и понять, как воспринимает те или иные шаги противоположная сторона.

Полезного чтения!

Дмитрий Тренин - профессор-исследователь Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.