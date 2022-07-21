Европейский концерн Airbus испытывает проблемы из-за санкций, наложенных на Россию

ЦАМТО, 20 июля. Из-за сложившейся в мире глобальной экономической взаимозависимости наложенные на Россию санкции продолжают бить по компаниям из применяющих их стран "большой семерки" в самых неожиданных местах.

Так, согласно публикациям в СМИ, зависимость от России ведущих мировых производителей аэрокосмической отрасли по ряду компонентов достигает 50%. В первую очередь, это касается титана. Именно поэтому США и Европейский Союз не вводили санкционных запретов на импорт титана из России. Тем не менее, из-за возникающих проблем с перевозками и логистикой, оплатой контрактов, страховкой и т.д. стоимость материалов на рынке продолжает расти и ставит под угрозу ряд ранее заключенных контрактов.

В частности, проблемы возникли при выполнении заключенного Минобороны Индонезии с компанией Airbus соглашения на поставку самолетов ВТА A-400M. По данным CNBC Indonesia, в октябре 2021 года в Джакарте стороны заключили контракт на поставку двух A-400M, о котором было официально объявлено 18 ноября 2021 года на авиасалоне в Дубае. Стоимость продажи составила 484 млн. евро. Контракт включает опционы на поставку четырех дополнительных самолетов, корпус которых изготовлен из алюминиевого сплава, титанового сплава и углеродных композитов. В качестве компенсации за поставку двух самолетов A-400M Airbus обязалась увеличить долю индонезийских компаний в производстве самолета CN-235 и передать компании PT Dirgantara Indonesia проект и разрешение на продажи самолета NC-212i.

Однако в связи с возникшими на рынке после начала Россией спецоперации на Украине проблемами руководство Airbus обратилось к Индонезии с запросом о проведении переговоров по пересмотру согласованной в контракте стоимости, поскольку из-за повышения цен на авиационные материалы, особенно титан, поставить самолеты за 484 млн. евро компания не может.

Пока неясно, как Минобороны Индонезии отреагирует на просьбу Airbus. Очевидны два возможных сценария, а именно: Индонезия выразит готовность пересмотреть стоимость или откажется проводить переговоры. В случае второго сценария, контракт на поставку A-400M может оказаться под угрозой. В случае разрыва контракта Индонезия не сможет повысить автономность производства CN-235 и получить разрешения на продажу NC-212i.