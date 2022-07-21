Армия США сократила ожидаемую численность из-за рекордной нехватки новобранцев

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В Пентагоне заявили, что в 2022 году в армии будет не хватать коло 10 000 солдат. Перспективы на 2023 год для американских вооруженных сил еще более грустные. Заместитель начальника штаба армии США генерал Джозеф Мартин отметил, что в 2022 году общая численность сухопутных войск составит 466 400 человек, тогда как ожидалось 476 00 человек. В 2023 году численность армии составит 445 000 человек. Связано это с рекордно низкими показателями по числу новобранцев в США.

Таким образом, армия сталкивается с хроническим некомплектом. Пресс-секретарь министерства армии США подполковник Рэнди Фаррелл отмечает, что армия достигла лишь 50% реализации цели по набору новобранцев. Это может повлиять на обороноспособность страны, считают в Пентагоне. Как отметил генерал Джозеф Мартин, есть несколько причин такого положения дел в сфере комплектования вооруженных сил.

Во-первых, ситуация после пандемии коронавируса серьезно отразилась на американском обществе. Ухудшилось здоровье населения, люди стали более внимательно относиться к факторам риска для здоровья, к которым относится и прохождение армейской службы.

Во-вторых, изменились расклады на американском рынке труда. Молодые люди находят работу на «гражданке» и не хотят обременять себя армейской службой.

В-третьих, растет роль частных военных компаний, которые предлагают более выгодные условия службы – это и большие деньги, чем в армии, и отсутствие присущих любым вооруженным силам муштры и бюрократии, отпугивающих многих новобранцев.

В сложившейся ситуации сокращение численности армии – лучший вариант. Надо изменять структуру, учитывая перспективное сокращение набора рекрутов в сухопутные войска. В Пентагоне понимают, что это – задача не одного года.

Ранее армия делала ставку на уровень зарплаты и повышенные бонусы, чтобы успешно конкурировать с другими работодателями. Но тогда уровень зарплаты военнослужащего в рядовом звании должен быть выше, чем в гражданском секторе, иначе смысл обременять себя службой для молодого американца?

В январе 2022 года армия стала предлагать 50 тысяч долларов в качестве бонуса, помимо зарплаты, для высококвалифицированных новобранцев, подписывающих шестилетний контракт на военную службу. Но и эта мера не помогает увеличить набор. Генерал Кевин Верин, глава армейского рекрутингового командования, сообщил Associated Press, что одними из главных причин снижения количества новобранцев являются закрытие школ на время пандемии коронавируса и нарастающая конкуренция на рынке труда.