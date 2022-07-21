Спецоперация была неизбежной, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине была неизбежной, потому что много лет без ответа оставался вопрос населения Донбасса, как долго ещё будет продолжаться издевательство Киева над здравым смыслом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

"Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость", - сказал Лавров в интервью, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Как добавил Лавров, с началом спецоперации он испытал "даже облегчение".

"Потому что очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую", - добавил глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос, было ли ему известно о сроках начала спецоперации, он ответил, что это "не его секрет".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.