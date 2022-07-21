Войти
РИА Новости

Спецоперация была неизбежной, заявил Лавров

361
0
0

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине была неизбежной, потому что много лет без ответа оставался вопрос населения Донбасса, как долго ещё будет продолжаться издевательство Киева над здравым смыслом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

"Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость", - сказал Лавров в интервью, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Как добавил Лавров, с началом спецоперации он испытал "даже облегчение".

"Потому что очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую", - добавил глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос, было ли ему известно о сроках начала спецоперации, он ответил, что это "не его секрет".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
18.07.2022
Источник сообщил о появлении американской РСЗО HIMARS в распоряжении ВС России
30.03.2022
Шойгу пообещал не отправлять срочников на Украину
22.03.2022
"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев
10.09.2018
Возможна ли новая Ялта
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
12.03.2015
Порог войны. Холодной.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 06:40
  • 29318
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 04:43
  • 2
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 21.07 04:35
  • 2
Конкурент Су-75 и F-35 из Южной Кореи впервые взлетел
  • 21.07 03:01
  • 9
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 21.07 01:22
  • 2
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 20.07 15:22
  • 153
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS