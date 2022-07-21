Германия отдала себя на милость России

Германия во власти России

Европе едва ли хватит газа до конца лета без пополнения запасов, пишет The Spectator. По мнению автора статьи, в напряженной ситуации оказалась Германия. Она стала слабым звеном в цепи западных спонсоров Украины.

Сэм Эшворт-Хейз (Sam Ashworth-Hayes)

Британию накрыло жарой, а немецкие политики забеспокоились о зиме. Российский "Газпром" уведомил европейских клиентов, что больше не может гарантировать поставку топлива в связи с "чрезвычайными" обстоятельствами. В Берлине политики и чиновники готовятся к ледяному Рождеству: составляют списки, кого коснется нормирование, и готовят чрезвычайные планы, чтобы не дать соотечественникам замерзнуть.

Первыми пойдут под нож развлечения и прочие фривольности, тогда как газеты и производство лекарств, наоборот, окажутся в приоритете наряду с жилыми домами и больницами. Готовятся к запуску законсервированные угольные электростанции. Местные власти планируют превратить общественные здания в "теплицы" для тех, кому нечем топить дома, или даже обесточить светофоры, чтобы пустить электричество на "общежития промышленных масштабов".

Но самые жаркие споры разгорелись вокруг того, что считать главным приоритетом – бытовое потребление или экономику? Нынешние планы жертвуют частью производства ради тепла в домах, однако промышленники сопротивляются и грозят, что остановка предприятий обернется "худшим кризисом со времен Второй мировой". Благотворительная организация Caritas тоже раскритиковала планы, предупредив, что газ необходим для производства основных продуктов питания, молока и основных лекарств, а также поддержания банков крови для тяжелораненых. По одним оценкам, полная остановка обойдется Германии в 2% ВВП и 400 000 рабочих мест, тогда как другие называют цифры до 12%.

Остановитесь и прочувствуйте всё безумие ситуации. На дворе XXI век, а европейская страна рекомендует гражданам готовиться к регулярным отключениям электроэнергии, пытаясь наладить экономику без топлива. Жилищники уже нормируют горячую воду и отопление из-за роста цен. Полное отключение усугубит ситуацию в разы.

Трубопровод "Северный поток – 1" из России в Германию пока закрыт на плановый ремонт, но поставки должны возобновиться в четверг. Однако в европейских столицах опасаются, что вентиль так и не откроют. До технических работ "Газпром" уже заметно сократил поставки, виня в этом задержку необходимых турбин из-за санкций. Немецкие источники отвергли это объяснение, отметив, что до сентября новая деталь не пригодится. Поэтому срыв поставок кажется скорее угрозой: один лишний шаг – и мы перекроем газ.

Пентагон только разрабатывает оружие направленной энергии, а у Москвы оно уже есть – и неслабое. Россия хорошо подготовилась к конфликту на Украине: постепенно снижала поставки в Европу, и в итоге к началу 2022 года запасы континента достигли десятилетнего минимума. Без пополнения их едва ли хватит до конца лета.

Хотя от участия в украинском конфликте это Запад не удержало, брешь в санкциях пробить все же удалось: поток газа из России и твердой валюты в обратную сторону не иссяк. Нежелание Москвы прекращать этот обмен понятно: Европе нужно российское топливо, а России – иностранная валюта, а ее трубопроводы выстроены как раз для подачи газа в Европу.

Но учитывая тревожный рост инфляции на Западе, скудные резервы и приближение зимы, нынешняя ситуация может дать Путину достаточно рычагов, чтобы окупить даже полное отключение. Интересы Украины и ее западных спонсоров никогда не совпадали на все сто: Киев отстаивает свою территориальную целостность, а его союзники высматривают возможности, как бы посильнее обескровить российскую армию. Поэтому болевой порог у них явно разный.

Для Украины это может быть жизненно важно, а для европейских союзников – уже нет, поэтому они вполне могут надавить на Киев и подтолкнуть его к прекращению огня. Одни утверждают, что осмелевшая Россия при этом восстановится, перевооружится и рано или поздно возобновит конфликт – будь то на Украине или где-либо еще. Но есть и другая точка зрения: что терпеть такие невзгоды из-за конфликта, в котором ни НАТО, ни ЕС не участвуют напрямую, – бессмысленно. Угроза остановки газовых поставок усугубит наметившиеся трещины в западном альянсе.

И здесь слабым звеном выглядит как раз Германия, ведь от 50% до 70% своего газа она получает как раз из России. Причем это уже давно так: еще Дональд Трамп предостерегал Берлин от "полной зависимости от российских энергоресурсов". Однако новостные сайты левого толка накладывали на его речь веселую музыку и перемежали кадрами, как немецкая делегация в ООН хохочет над его якобы невежеством.

Одно можно сказать наверняка: теперь им не до смеха. Сначала Германия закрыла атомные электростанции и поддержала "Северный поток – 2", а в 2014 году не послушала предостережений, что ее отношения с Москвой помешают Европе отреагировать на российскую агрессию. Едва ли Германия могла бы втравить себя в зависимость еще бóльшую – это надо еще постараться.

Немецкий министр экономики Роберт Хабек признался, что "солгал бы, если бы сказал, что не боится" полного прекращения поставок. Если Путин осуществит свою угрозу, будет интересно посмотреть, долго ли продержится Германия зимой без топлива.

Сэм Эшворт-Хейз – бывший директор по исследованиям в Обществе Генри Джексона