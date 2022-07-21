Экспорт оборонной и аэрокосмической промышленности Турции в 2022 году может превысить 4 млрд. долл.

ЦАМТО, 20 июля. Экспорт оборонной и аэрокосмической промышленности Турции в первой половине 2022 года достиг рекордного уровня – почти 2 млрд. долл., что на 48% больше, чем за тот же период 2021 года.

Как сообщает Defense News со ссылкой на данные Ассоциации экспортеров Турции (TIM) от 19 июля, к концу декабря 2022 года турецкий экспорт продукции военного назначения может приблизиться к отметке в 4 млрд. долл. или превысить ее, что станет рекордным годовым показателем.

По словам турецкого оборонного аналитика Озгура Экси, рост экспорта ПВН после двухлетнего спада во время пандемии в 2020 и 2021 гг., связан, в первую очередь, с беспилотными системами.

Турция за прошедшие полгода заключила контракты на поставку 96 БЛА различным международным заказчикам, включая Польшу (самый крупный заказчик), которая стала первым европейским покупателем БЛА "Байрактар TB2" разработки Baykar Makina. Представители оборонной промышленности сообщают, что потенциальными покупателями беспилотников турецкого производства также являются Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Саудовская Аравия, Босния и Герцеговина, Сербия, Словакия, Уругвай и Албания.

По данным Организации турецких оборонных и аэрокосмических производителей SaSaD, общий, объем продаж турецкого ОПК в 2021 году достиг 10,1 млрд. долл. При этом экспорт составил 3,2 млрд. долл., превысив на 23% импорт в размере 2,6 млрд. долл. В том же году турецкие компании получили новые заказы на сумму 8,5 млрд. долл. В отрасли занято 75 тыс. человек, ежегодно на исследования и разработки выделяется 1,6 млрд. долл.