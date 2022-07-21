В Польшу доставлены ОБТ M1A2 "Абрамс" для обучения войск

Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021.

ЦАМТО, 20 июля. Согласно информации, опубликованной 19 июля на странице в Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака, в Учебный центр СВ доставлены первые из 28 танков M1A2 "Абрамс", предназначенных для обучения польских военнослужащих.

Вскоре с их использованием начнется подготовка личного состава расположенной в восточной части Польши 18-й механизированной дивизии.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке танков M1A2 SEPv3 "Абрамс" для ВС Польши было принято в июле 2021 года. 17 февраля 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 (M1A2C), систем противодействия СВУ AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES, 17 ед. штурмовых мостов, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

В апреле 2022 года Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на закупку 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс", необходимых боеприпасов, сопутствующей техники и услуг. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл.

M1A2 SEPv3 "Абрамс" поступят на вооружение частей, расположенных в восточной части Польши, в первую очередь в 18-ю механизированную дивизию. Ожидается, что первые танки будут произведены к концу 2024 года, а их поставки начнутся в 2025 году. Полностью выполнить контракт планируется в 2026 году.

Кроме того, для ускорения подготовки личного состава была достигнута договоренность о поставке СВ Польши в 2022 году 28 танков M1A2 SEPv2s из состава ВС США.

М.Блащак 15 июля заявил о согласовании с администрацией США дополнительной закупки 116 основных боевых танков M1 "Абрамс" из состава СВ США. Поставка этих танков должна начаться в первой половине следующего года. Бывшие в эксплуатации "Абрамс" позволят укомплектовать два батальона и восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

По данным The Military Balance 2022, перед началом боевых действий на Украине в составе СВ Польши насчитывалось 126 ОБТ "Леопард-2A4" (в процессе модернизации до версии "Леопард-2PL"), 105 "Леопард-2A5", 16 "Леопард-2PL", 232 PT-91 "Тварды" и 318 T-72A/T-72M1/T-72M1R.

В планы МНО Польши также входит закупка танков K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства в рамках недавно достигнутых М.Блащаком договоренностей.