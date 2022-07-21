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ЦАМТО

В Польшу доставлены ОБТ M1A2 "Абрамс" для обучения войск

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Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021
Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021.
Источник изображения: Wojciech Krol / министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 20 июля. Согласно информации, опубликованной 19 июля на странице в Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака, в Учебный центр СВ доставлены первые из 28 танков M1A2 "Абрамс", предназначенных для обучения польских военнослужащих.

Вскоре с их использованием начнется подготовка личного состава расположенной в восточной части Польши 18-й механизированной дивизии.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке танков M1A2 SEPv3 "Абрамс" для ВС Польши было принято в июле 2021 года. 17 февраля 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 (M1A2C), систем противодействия СВУ AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 HERCULES, 17 ед. штурмовых мостов, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

В апреле 2022 года Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на закупку 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс", необходимых боеприпасов, сопутствующей техники и услуг. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл.

M1A2 SEPv3 "Абрамс" поступят на вооружение частей, расположенных в восточной части Польши, в первую очередь в 18-ю механизированную дивизию. Ожидается, что первые танки будут произведены к концу 2024 года, а их поставки начнутся в 2025 году. Полностью выполнить контракт планируется в 2026 году.

Кроме того, для ускорения подготовки личного состава была достигнута договоренность о поставке СВ Польши в 2022 году 28 танков M1A2 SEPv2s из состава ВС США.

М.Блащак 15 июля заявил о согласовании с администрацией США дополнительной закупки 116 основных боевых танков M1 "Абрамс" из состава СВ США. Поставка этих танков должна начаться в первой половине следующего года. Бывшие в эксплуатации "Абрамс" позволят укомплектовать два батальона и восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

По данным The Military Balance 2022, перед началом боевых действий на Украине в составе СВ Польши насчитывалось 126 ОБТ "Леопард-2A4" (в процессе модернизации до версии "Леопард-2PL"), 105 "Леопард-2A5", 16 "Леопард-2PL", 232 PT-91 "Тварды" и 318 T-72A/T-72M1/T-72M1R.

В планы МНО Польши также входит закупка танков K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства в рамках недавно достигнутых М.Блащаком договоренностей.

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Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
K2
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
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