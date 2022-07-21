Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России

Самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» осталась в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России. Решение о ее судьбе будет принято в конце 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере страны.

Один из собеседников агентства сообщил, что в настоящее время тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (ТАПРКСН) выполняет учебно-боевые задачи в море. «Он останется в боевом строю как минимум до конца года», — заявил источник.

По словам осведомленного лица из кораблестроительной отрасли, специалистам «еще предстоит оценить техническое состояние корабля и запас ядерного топлива». Собеседник ТАСС не исключил, что в результате подводному атомоходу могут продлить срок службы еще на несколько лет.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщило, что «Дмитрий Донской» был выведен из состава ВМФ России и «подлежит утилизации».

Субмарина водоизмещением 48 тысяч тонн принадлежит к проекту 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon. Она вошла в боевой состав ВМФ Советского Союза в 1980 году. Всего было построено шесть аппаратов проекта 941.

В 2002 году подлодка прошла модернизацию и переоборудование под ракеты «Булава». В прошлом году на «Севмаше» была заложена новая стратегическая атомная подводная лодка класса «Борей-А» проекта 955А, имя «Дмитрий Донской» уже присвоено ей.