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Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России

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"Петр Великий" и "Дмитрий Донской"
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" в Финском заливе.
Источник изображения: dambiev.livejournal.com

Самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» осталась в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России. Решение о ее судьбе будет принято в конце 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере страны.

Один из собеседников агентства сообщил, что в настоящее время тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (ТАПРКСН) выполняет учебно-боевые задачи в море. «Он останется в боевом строю как минимум до конца года», — заявил источник.

По словам осведомленного лица из кораблестроительной отрасли, специалистам «еще предстоит оценить техническое состояние корабля и запас ядерного топлива». Собеседник ТАСС не исключил, что в результате подводному атомоходу могут продлить срок службы еще на несколько лет.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщило, что «Дмитрий Донской» был выведен из состава ВМФ России и «подлежит утилизации».

Субмарина водоизмещением 48 тысяч тонн принадлежит к проекту 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon. Она вошла в боевой состав ВМФ Советского Союза в 1980 году. Всего было построено шесть аппаратов проекта 941.

В 2002 году подлодка прошла модернизацию и переоборудование под ракеты «Булава». В прошлом году на «Севмаше» была заложена новая стратегическая атомная подводная лодка класса «Борей-А» проекта 955А, имя «Дмитрий Донской» уже присвоено ей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
Севмаш
Проекты
941 Акула
955 Борей
NATO
Ohio
Ядерный щит
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